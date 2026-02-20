Culiacán. - La ola de violencia continua en el estado con cinco nuevos asesinatos en distintos municipios. Una de las victimas fue encontrada calcinada en una brecha de terracería, muy cerca de la carretera federal número 15, en las inmediaciones de la comunidad de El Moral, en Mazatlán.

Un grupo de trabajadores del campo localizaron entre la maleza el cuerpo de una persona desconocida que fue quemada, por lo que notificaron a la policía del puerto, la cual a su vez dio aviso al personal de la Fiscalía General del Estado.

En la capital del estado, sobre el boulevard doctor Enrique Cabrera de la colonia Stase, fue encontrado el cuerpo de una persona identificada como Issac “N” de 28 años, el cual presentaba impactos de bala y le colocaron en un cartón un mensaje.

Las autoridades de seguridad que se presentaron en el sitio del hallazgo no dieron mayores detalles del texto que le fue colocado a la víctima, por formar parte de las investigaciones abiertas.

En la Colonia Chapultepec, muy cerca del Jardín Botánico, fue descubierto el cuerpo de una persona del sexo masculino, de apariencia joven, el cual vestía pantalón de mezclilla y a simple vista se le apreciaron heridas por impactos de bala.

Las autoridades identificaron a esta víctima con el nombre de José Antonio “N” de 26 años, del cual se había emitido una ficha de búsqueda por su desaparición en la colonia Lombardo Toledano.

Derivado de una confrontación armada en la colonia Tierra y Libertad, de la sindicatura de Villa Juárez, Navolato, una persona de apariencia joven resultó muerto a balazos y en el lugar fue encontrado un vehículo abandonado, en cuyo interior, se descubrieron cargadores abastecidos y una granada de mano.

Las autoridades federales y estatales fueron notificadas de fuertes disparos de armas de fuego sobre una de las calles de la colonia Tierra y Libertad, al acudir a verificar los hechos, encontraron un hombre tirado, con rastros de sangre, junto a una motocicleta.

afcl