LA PAZ, BCS., 19 de febrero.- Dos menores de edad fueron trasladadas a un hospital de La Paz, Baja California Sur, luego de presentar síntomas de intoxicación al interior de Casa Cuna, confirmaron autoridades.
El reporte se registró pasadas las 21:00 horas de este jueves cuando el personal del centro solicitó apoyo a los servicios de emergencia.
Paramédicos llegaron al centro de asistencia y brindaron atención prehospitalaria a las adolescentes, de 14 y 16 años de edad, quienes posteriormente fueron llevadas al Hospital Juan María de Salvatierra en esta ciudad.
El Gobierno del estado confirmó a EL UNIVERSAL la intoxicación de las menores de edad; no obstante, se investigan las causas. Los menores de edad tomaron sus alimentos de costumbre; no obstante, solo ellas resultaron intoxicadas, por lo que reiteró se analiza el motivo y se mantienen abiertas las investigaciones para determinar responsabilidades.
El caso ocurre en un contexto reciente de incidentes dentro del centro de asistencia. A inicios de febrero, seis adolescentes se fugaron del inmueble y durante el intento de escape por una ventana del segundo piso, dos de ellas resultaron lesionadas.
En ese momento, la presidenta del DIF, Patricia López Navarro, negó que haya una crisis en el centro, pese a que ya en otras ocasiones se han registrado salidas de adolescentes no autorizadas.
“La Casa Cuna está mejor que nunca”, expresó la presidenta honoraria del DIF al tiempo que aseguró se brinda atención integral.
Con todo, posterior al incidente se designó una nueva coordinadora, Yolitza Lizeth López Arce.
Actualmente, la Casa Cuna atiende a 77 menores de edad, la mayor parte adolescentes, quienes son víctimas de abandono y han sido resguardados ante la omisión de cuidados, o bien por encontrarse en entornos de riesgo, informaron autoridades.
