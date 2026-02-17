LA PAZ, BCS.- Tras la confirmación de un primer caso de sarampión en Baja California Sur el fin de semana, autoridades mantienen un cerco epidemiológico y un bloque de vacunación en la zona de Cabo San Lucas, donde se identificó el caso.

La secretaria de Salud, Ana Luisa Guluarte Castro, indicó en entrevista que el viernes pasado se confirmó que una menor de seis años de edad presenta la enfermedad y es residente en una colonia de Cabo San Lucas, por lo que este arranque de semana continúan las visitas domiciliarias para detectar personas con síntomas.

“Se recorren domicilios para detectar de manera oportuna a personas con síntomas compatibles con la enfermedad y brindar atención inmediata. De forma paralela estamos aplicando la vacuna a personas de seis meses a 49 años que no hayan iniciado o completado su esquema”, expuso.

La titular de la dependencia afirmó que el objetivo es “cortar posibles cadenas de transmisión y proteger a los sectores más vulnerables”.

Además, se realiza un estudio de contactos para dar seguimiento a quienes tuvieron cercanía con la paciente confirmada y, en caso de ser necesario, implementar medidas preventivas adicionales, dijo.

Confirmó que hasta este martes no se han registrado nuevos casos; sin embargo, exhortó a madres, padres y tutores a revisar las cartillas de vacunación de sus hijas e hijos y acudir al centro de salud más cercano para iniciar o completar el esquema correspondiente.

Reiteró el llamado a acudir a valoración médica ante síntomas como fiebre, malestar respiratorio, irritación ocular, aparición de pequeños puntos blancos dentro de la boca o erupciones en la piel.

Guluarte Castro recordó que el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que se transmite por vía respiratoria y puede ocasionar complicaciones graves, por lo que la vacunación es la medida más eficaz para prevenirla y proteger la salud comunitaria.

Este martes se realizan jornadas de vacunación en centros de salud, hospitales, y escuelas, incluyendo la Universidad Autónoma de Baja California Sur, en sus campus, que concentra la mayor parte de la población estudiantil universitaria del estado, alrededor de 9 mil alumnos.

Para reforzar la vacunación, autoridades informaron también que este último día de carnaval en La Paz, habrá puestos para que acuda la población que requiera la dosis. De igual modo, se encuentran carpas instaladas en centros comerciales.

