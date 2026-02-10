Un día después de que el Gobierno de la Ciudad arrancó formalmente la campaña masiva de vacunación contra el sarampión en lugares de alta concentración, ayer en varios puntos no fueron instalados los módulos anunciados, mientras que en donde sí se colocaron se observó una gran demanda.

El Mercado de San Camilito, en las inmediaciones de Plaza Garibaldi, es uno de los puntos que se anunciaron en la página de la Secretaría de Salud a la que se puede acceder por medio de un QR; sin embargo, minutos después de las 11:00 horas el módulo no había sido habilitado.

Lo mismo ocurrió en la estación del Metro Zócalo Tenochtitlan, la cual permaneció cerrada en las primeras horas del día y aunque fue reabierta por la tarde, no se vio ningún punto de vacunación; tampoco hubo en la plancha del Zócalo, anunciado como parte de la campaña masiva.

Hombres y mujeres formaron largas filas en esta estación para poder aplicarse el biológico; brigadista consideró un éxito la jornada. Foto Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

EL UNIVERSAL visitó otras estaciones del Metro, como San Lázaro, en la que los usuarios refirieron que se encontraban a la espera de poder acceder al biológico y en Candelaria (de la Línea 1) una usuaria indicó que “esperaba encontrar la vacuna en alguna de las estaciones, como dijeron que iban a poner en muchas, pero pasé por San Lázaro, Candelaria y Merced y en ninguna lo vi, ni me supieron informar los polis”.

En donde sí se encontró un punto de vacunación en operación fue en uno de los ingresos de la estación Metro Culhuacán, de la Línea 12, donde se observaron largas filas de hombres y mujeres que se acercaban por el biológico, incluso, sin importar la espera para que llegara su turno.

En el portal de la Sedesa se indicaba que este módulo es de tipo semifijo y estaría vacunando desde las 9:00 hasta las 14:00 horas. Aunque pasado el mediodía las vacunas se agotaron, llevaron más dosis, por lo que la gente se mantuvo paciente cerca de 15 minutos para recibir la vacuna.

Estuvo cerrada en las primeras horas del día, y aunque fue reabierta por la tarde, no se vio ningún módulo. Foto Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

“Ha sido un éxito”, afirmó una de las brigadistas que estaban inmunizando a la población; junto a ella, una bolsa con más de 100 jeringas desechadas mostraban la aplicación de las dosis.

Muchos que se vacunaron en este punto del Metro lo hicieron porque iban “de paso”, por ejemplo, en el tránsito hacia sus trabajos, tal como lo hizo Yoselin Pineda, de 28 años, quien contó que iba rumbo a su trabajo cuando vio que estaban vacunando.

“Me comentaron que hay que vacunarse porque está el brote, entonces por eso pasé”, dijo.

Guadalupe Serrano, de 41 años, quien también se vacunó en el punto instalado en el Metro Culhuacán, explicó que trabaja en un hospital, por lo que está enterada de que “hay pandemia de sarampión”.

Este centro de abasto estaba anunciado como punto de inmunización, pero ayer no fue habilitado. Foto Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

De ahí que, para ella, vacunarse es una forma de prevenir más contagios entre la población.

Jorge Rosales, de 24 años, se vacunó porque —según refirió— buscó su cartilla de vacunación de bebé y se dio cuenta que no contaba con el biológico.

En la estación Escuadrón 201 de la Línea 8 del Metro, sí hubo vacunas por la mañana, pero pasadas las 13:00 horas se acabaron las de sarampión, por lo que únicamente se estaba aplicando la vacuna contra el neumococo a la población adulta mayor.

Tras recorrer varios puntos de la Ciudad de México, esta casa editorial pidió una postura a la Secretaría de Salud sobre los puntos faltantes, hasta el cierre de la edición no se obtuvo información.