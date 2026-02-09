Chalco, Méx.- La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, afirmó que el territorio estatal no registra un brote exagerado de sarampión, aunque insistió en la necesidad de aplicar medidas preventivas para evitar que la enfermedad gane fuerza.

Durante un evento realizado esta mañana en la escuela primaria Guadalupe Victoria, ubicada en la colonia Unión de Guadalupe, en el municipio de Chalco, la mandataria, quien portaba un cubreboca, dijo que el Estado de México se encuentra en una situación controlada gracias a las campañas de vacunación que han involucrado a asociaciones civiles y diversos sectores de la ciudadanía.

“No hay un brote exagerado de lo que es sarampión, pero es más vale prevenir y eso ayuda mucho a contribuir para que esto no pueda venirse con mayor fuerza. Estamos bien como Estado de México”, señaló la mandataria.

Gómez Álvarez pidió a las instituciones educativas retomar el uso cuidadoso del cubrebocas, establecer filtros sanitarios en el ingreso y contar con la colaboración de los padres de familia.

“Les pedimos aquí a las instituciones educativas, pues volver a utilizar cubrebocas con mucho cuidado, hacer lo que son los filtros de inicio. Hoy se presenta el comunicado (de la Secretaría de Salud) a partir de mañana y esperemos que ya todos traigan su cubrebocas”, indicó.

Además, dijo que los padres deben revisar a sus hijos en busca de síntomas como salpullido o fiebre y llevarlos de inmediato al médico para evitar contagios adicionales.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Miguel Ángel Hernández Espejel, detalló las acciones contenidas en ese comunicado de las autoridades de Salud estatal y confirmó que se promueve la vacunación contra sarampión en niños de entre seis meses y nueve años, y se organiza un refuerzo para maestros en coordinación con los sindicatos.

“Se va a convocar a los maestros para que asistan a la vacunación en diferentes oficinas de los sindicatos”, precisó.

Hernández Espejel subrayó la importancia de los filtros sanitarios en las escuelas, el monitoreo de casos y la permanencia en casa cuando los niños presenten síntomas.

“Les pido a los directores establecer filtros sanitarios por cualquier situación y pedirle a los padres de familia desde casa estar pendientes con sus hijos si tienen sarpullido, si tienen alguna situación que mejor se queden en casa para evitar el contagio”, expresó.

El secretario también destacó el uso de cubrebocas como medida para limitar la propagación, junto con la capacitación e información constante a las familias. Insistió en que no existe motivo para alarmarse, sino para prevenir y vigilar el número de contagios en cada plantel.

Durante el evento en Chalco, las autoridades también entregaron mobiliario e infraestructura escolar a planteles matutinos y vespertinos. Delfina Gómez Álvarez reconoció el avance en la entrega de aulas equipadas y comprometió esfuerzos adicionales para atender las necesidades pendientes en otros salones.

