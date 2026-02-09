Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a Jonathan, de 18 años, alias “El Cachetes”, y a Edson, de 27, señalados como presuntos integrantes del grupo delictivo “Fuerza Antiunión de Tepito”, en posesión de droga en calles de la colonia Morelos, alcaldía Venustiano Carranza.

La detención ocurrió como parte del reforzamiento de seguridad en la zona centro de la capital. Los hechos se registraron cuando policías realizaban patrullajes preventivos y, al circular por la calle Minero, casi esquina con avenida Carpintería, observaron a dos sujetos que cargaban bolsas de plástico e ingresaban al área común de una vecindad.

Para descartar la posible comisión de un delito, los uniformados se aproximaron, les marcaron el alto y efectuaron una revisión preventiva conforme a los protocolos de actuación policial. Durante la inspección, aseguraron ocho paquetes que contenían aproximadamente 10 kilogramos de aparente marihuana y un paquete con cerca de un kilogramo de una sustancia con características del crystal.

Lee también Desalojan evento en la colonia Doctores; inmueble no tenía permisos

Según estimaciones oficiales, la marihuana asegurada podría ser utilizada para elaborar más de dos mil dosis, con un valor aproximado de 13 mil 700 pesos, mientras que el kilogramo de crystal equivale a cerca de 400 dosis con un valor cercano a los 10 mil pesos.

Además, a los detenidos se les aseguró un teléfono celular de alta gama. Tras ser informados de sus derechos de ley, ambos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

La SSC indicó que los detenidos posiblemente forman parte de un grupo delictivo generador de violencia, antagónico de otra organización que opera en la zona centro, dedicado a la venta y distribución de droga, así como a delitos como la extorsión y el homicidio.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL