La alcaldía Cuauhtémoc informó que desalojó a 853 personas que asistieron a un evento público en un inmueble ubicado en Doctor Erazo 182, colonia Doctores, debido a que no contaba con las autorizaciones para su celebración.

Indicó que el evento no contaba con el permiso correspondiente para la realización de espectáculos públicos ni con el Programa Especial de Protección Civil.

Por ello, señaló, ante la falta de condiciones legales y de seguridad, y con el objetivo de prevenir riesgos para las y los asistentes, se procedió a la suspensión de actividades y al desalojo del inmueble conforme a la normatividad vigente.

"La alcaldía Cuauhtémoc mantiene operativos permanentes de verificación para salvaguardar la integridad de las personas y garantizar que cualquier evento que se realice en la demarcación cumpla con las disposiciones legales y de protección civil aplicables", mencionó en un comunicado.

