Dos presos escapan de una cárcel en Cataluña y por un mes son perseguidos por la recién creada Policía Autonómica Catalana. En su camino comenten actos atroces que los llevan a tener un final terrible, este es el hecho real, ocurrido en 2001, que recrea la serie de seis capítulos 33 días de Atresplayer, que se estrena hoy.

En este true crime se cuidó, explica el actor español Julián Villagrán, quien interpreta a Mateo Calatrava, uno de los fugitivos, que los criminales generen empatía en el espectador.

“El público que vea la serie, puede llegar a entender qué motiva a los personajes de esta historia, y se podrán de un lado o de otro, pero espero que conforme vaya evolucionando la serie, van a desear que acaben como acaban”, expresó.

“La historia es muy fiel a los hechos reales, y cuando rodamos uno de los pasajes que suceden a mitad de la serie, que fue algo muy violento, fue ahí que dije: ‘¿dónde nos hemos metido?’, porque hay familiares de las víctimas que puedan sentirse tocados”, añadió el actor.

Villagrán comentó que gracias a que el guion es del mismo director, Carles Porta, quien como periodista de investigación vivió de cerca el caso, los hechos fueron tocados con respeto, buscando desentrañar qué los llevó a hacer lo que hicieron.

“Claro, yo como actor no puedo juzgar al personaje, pero visto desde fuera está claro que son unos criminales que hicieron cosas horribles”, comentó Villagrán.

Contacto con la historia real

Una de las ventajas que tuvieron él y José Manuel Poga, el actor que da vida a Juan José Prieto, el otro preso que huyó de la cárcel, es que tuvieron acceso al expediente real de este caso, para trabajar en mesa los perfiles de sus respectivos personajes y así poderles dar personalidad propia.

Los actores tuvieron oportunidad de analizar personalmente desde el perfil forense hasta las cartas que ellos intercambiaban en la cárcel para planear la fuga, lo que consideró un privilegio al que muy pocas veces puede tener acceso un actor.

“Es que tenía que entender en mi caso, qué motivó a esta persona a sus acciones, porque él ya tenía permiso para salir porque estaba en la cárcel por un delito menor, robaba gasolineras para conseguir dinero para su adicción, estudió dos carreras en prisión, tenía todo para estar en sociedad; pero decidió tirar todo por la borda por salvar a su compañero”, compartió.

Pero su labor también tuvo que ser física, porque Mateo Calatrava era una persona que vivía con VIH y por eso se vio en la necesidad de bajar 10 kilos.

Julián Villagrán tuvo que bajar de peso, comer poco, para que a la hora de filmar en locaciones complicadas por la geografía del lugar y el clima, en verdad reflejara el esfuerzo que estaba viviendo.

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