Cuautitlán Izcalli, Méx.— Ante el brote de sarampión que se registra en el país, el Estado de México implementó cercos sanitarios en municipios con mayor número de contagios, como Tlalnepantla, Ecatepec, Chimalhuacán, Zumpango y Cuautitlán, informó Macarena Montoya, secretaria de Salud estatal, en entrevista con EL UNIVERSAL.

La funcionaria explicó que estos cercos consisten en recorridos casa por casa alrededor de los casos detectados, con el fin de identificar síntomas y reforzar la vacunación.

“Si en una casa se detectó un caso de sarampión, llevamos a cabo un recorrido metros a la redonda, casa por casa, para verificar si no hay sintomatología entre los habitantes”, señaló.

En el marco del inicio de la Semana Estatal de Vacunación, Montoya destacó que la entidad cuenta con abasto suficiente de vacunas contra sarampión, influenza y Covid, como parte de una estrategia preventiva para mantener bajos los niveles de contagio.

“Tenemos muchísima vacuna contra el sarampión; el objetivo es que tengamos una estrategia preventiva en todo el territorio. Afortunadamente el Estado de México es de las entidades que tienen menos casos”, afirmó.

Detalló que el primer día de la Semana Estatal de Vacunación, se aplicaron 45 mil biológicos.