Toluca, Estado de México.- Durante 2025, el gobierno del Estado de México destinó 120 millones de pesos para la implementación de acciones como marchas exploratorias, muralismo feminista y urbanismo táctico, enfocadas en identificar y atender necesidades de seguridad con perspectiva de género, informó la titular de la SeMujeres, María Esther Rodríguez Hernández.

Detalló que se trabaja en coordinación con la Secretaria de Desarrollo Urbano e Infraestructura (SEDUI), en estrategias “Caminemos Seguras: Recuperación de Espacios Públicos con Perspectiva de Género”, focalizada en once municipios con Alerta de Violencia de Género.

Gobierno del Edomex destinó 120 mdp en 2025 para implementar de acciones de seguridad con perspectiva de género. (Foto: especial)

La servidora pública expuso que la labor está orientada a garantizar entornos seguros, accesibles, dignos, inclusivos y libres de violencia para niñas, adolescentes y mujeres.

Explicó que los 120 millones de pesos provenientes de un fondo para municipios con Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por feminicidio y desaparición, son para la implementación de acciones concretas para salvaguardar la integridad física de las mujeres.

Como resultado de estas acciones, el programa Caminemos Seguras ha beneficiado a más de 263 mil 212 personas que habitan en colonias focalizadas de los 11 municipios con Alerta de Violencia de Género: Chalco, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Ixtapaluca, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Toluca, Tultitlán y Valle de Chalco.

En materia de infraestructura, el año pasado se rehabilitaron 14 caminos, equivalentes a 13.75 kilómetros, con más de 14 mil metros cuadrados de pavimentación, 27 mil metros cuadrados de banquetas y 16 mil metros cuadrados de guarniciones. Además, se instalaron 773 luminarias, 15 cámaras de videovigilancia y 15 botones de pánico.

La estrategia incorpora la participación de lideresas comunitarias y de las Redes de Mujeres Constructoras de Paz (MUCPAZ), quienes contribuyen a la identificación de necesidades territoriales, fortalecen la apropiación social de los espacios intervenidos y promueven entornos de respeto, igualdad, inclusión y sana convivencia, destacó Rodríguez Hernández.

Con estas acciones, el Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez refrenda su compromiso de eliminar los factores de riesgo que propician la violencia y los delitos contra las mujeres. A través de Caminemos Seguras, se transforma la infraestructura urbana para garantizar que las mujeres puedan transitar de día y de noche con seguridad, dignidad y sin miedo.

