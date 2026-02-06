Más Información
Toluca, Estado de México.- Durante 2025, el gobierno del Estado de México destinó 120 millones de pesos para la implementación de acciones como marchas exploratorias, muralismo feminista y urbanismo táctico, enfocadas en identificar y atender necesidades de seguridad con perspectiva de género, informó la titular de la SeMujeres, María Esther Rodríguez Hernández.
Detalló que se trabaja en coordinación con la Secretaria de Desarrollo Urbano e Infraestructura (SEDUI), en estrategias “Caminemos Seguras: Recuperación de Espacios Públicos con Perspectiva de Género”, focalizada en once municipios con Alerta de Violencia de Género.
La servidora pública expuso que la labor está orientada a garantizar entornos seguros, accesibles, dignos, inclusivos y libres de violencia para niñas, adolescentes y mujeres.
Explicó que los 120 millones de pesos provenientes de un fondo para municipios con Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por feminicidio y desaparición, son para la implementación de acciones concretas para salvaguardar la integridad física de las mujeres.
Como resultado de estas acciones, el programa Caminemos Seguras ha beneficiado a más de 263 mil 212 personas que habitan en colonias focalizadas de los 11 municipios con Alerta de Violencia de Género: Chalco, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Ixtapaluca, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Toluca, Tultitlán y Valle de Chalco.
En materia de infraestructura, el año pasado se rehabilitaron 14 caminos, equivalentes a 13.75 kilómetros, con más de 14 mil metros cuadrados de pavimentación, 27 mil metros cuadrados de banquetas y 16 mil metros cuadrados de guarniciones. Además, se instalaron 773 luminarias, 15 cámaras de videovigilancia y 15 botones de pánico.
La estrategia incorpora la participación de lideresas comunitarias y de las Redes de Mujeres Constructoras de Paz (MUCPAZ), quienes contribuyen a la identificación de necesidades territoriales, fortalecen la apropiación social de los espacios intervenidos y promueven entornos de respeto, igualdad, inclusión y sana convivencia, destacó Rodríguez Hernández.
Con estas acciones, el Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez refrenda su compromiso de eliminar los factores de riesgo que propician la violencia y los delitos contra las mujeres. A través de Caminemos Seguras, se transforma la infraestructura urbana para garantizar que las mujeres puedan transitar de día y de noche con seguridad, dignidad y sin miedo.
