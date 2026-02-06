La joven de 16 años Danna Paola Carrillo Mejía fue hallada con vida en Iztapalapa, luego de 12 días de su desaparición en el Estado de México tras salir de su casa con rumbo a la iglesia de San Juan de los Lagos, ubicada en el municipio de Tultitlán.

En redes sociales, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas México informó que las acciones de búsqueda y operativos, incluso en alcaldías de la CDMX, fueron coordinados junto a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

La menor fue vista por última vez tras salir de su casa con dirección a la iglesia de San Juan de los Lagos ubicada en la colonia La Libertad, sin embargo, el reporte de su desaparición fue hecho en Cuautitlán Izcalli.

La Comisión Nacional de Búsqueda detalló que Danna Paola Carrillo fue localizada en buenas condiciones físicas por lo que su personal le dio acompañamiento en su proceso de reintegración con su familia.

En redes sociales, Jesica Mejía, madre de Danna, agradeció que su hija fuera localizada: "Gracias a mi familia amigos que estuvieron al pendiente y compartieron. De todo corazón les agradezco mi hija ya está conmigo. Dios me los bendiga mucho", escribió.

Posterior a su desaparición, la madre de Danna denunció que las autoridades no mostraban interés en buscar a su hija de 16 años pese a que acudió a la Fiscalía del Edomex a presentar la denuncia.

