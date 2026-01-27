Desde el pasado 24 de enero, la familia de Danna Paola Carrillo Mejía perdió rastro de la menor de 16 años, quien fue vista por última vez tras salir de su casa con rumbo a iglesia de San Juan de los Lagos ubicada en la colonia La Libertad, Tultitlán, Estado de México. Desde entonces, la Fiscalía General de Justicia del Edomex activó una ficha de búsqueda para localizarla.

Jesica Mejía, madre de Danna, comentó a EL UNIVERSAL que lo único que pide es localizarla, pues también denuncia que la respuesta de las autoridades fue "que yo siga buscando" y que hasta el momento no hay avances en el caso pese a que se activó el boletín de búsqueda.

El día de la desaparición, la madre de Danna comenta que la joven le dijo que iría a la iglesia, lo que no se le hizo raro ya que la joven acostumbra a salir para ir a la iglesia, a la dulcería o a "dar la vuelta" con sus hermanas menores.

Sin embargo, tras pasar las horas, la mamá de Danna comenzó a buscarla y a tres días aún no ha encontrado rastro de la menor. Comenta que lo único que ha obtenido, son videos de cámaras de seguridad de vecinos que muestran a la joven caminar sola por las calles cercanas, pero no hay mayor información de su paradero.

En la ficha de búsqueda se describe a Danna Paola como una joven de 16 años, de 1.65 metros de altura, complexión delgada, cara redonda, cabello negro, nariz achatada, tez blanca, frente mediana y como señas particulares, un lunar en la nariz del lado izquierdo y una cicatriz en el pómulo izquierdo.

El día de su desaparición, la menor vestía un vestido color gris largo de manga larga y tejido, además de un chaleco de mezclilla color azul, tenis color blanco con una franja rosa y una bolsa color blanco con café.

"Me dijeron que yo siga buscando"

A tres días de la desaparición de Danna, su madre acusa que las autoridades no han mostrado señas de interés para comenzar las indagatorias y que lo único que le dijeron fue que seguirían el rastro de su celular pero en las calles donde desapareció no hay presencia de policías o personal de la Fiscalía del Edomex.

"Me dijeron que yo siga buscando, o sea, prácticamente que yo haga su tarea", expresó Jesica Mejía pidiendo a las autoridades agilizar las indagatorias o de lo contrario cerraría la avenida López, una de las más transitadas en Tultitlán, Edomex.

"Si ellos no se mueven, yo sí voy voy a cerrar la López y voy a llegar hasta donde más yo pueda", amagó la madre de Danna, a quien recuerda como una niña muy tranquila, muy sociable y muy amorosa con su familia.

