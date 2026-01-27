Más Información

Tultitlán, Méx.— La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, encabezó la inauguración de la primera etapa de rehabilitación de la Vialidad Mexiquense y supervisó los avances de la segunda etapa que está a cargo del gobierno estatal y que tiene como objetivo mejorar la movilidad en la zona industrial, así como la conectividad vial hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Ana María Castro Fernández, presidenta de Tultitlán, indicó que se invirtieron 8 millones de pesos de recursos municipales en la primera etapa de rehabilitación que comprende el tramo entre Boulevard Benito Juárez a Primera Cerrada de Hacienda Portales, en la zona industrial ex ejido San Mateo Cuautepec.

Respecto a la segunda etapa que está en proceso, el director general de la Junta Local de Caminos, Joel González Toral, informó que la rehabilitación de la Vialidad Mexiquense contempla 14.5 kilómetros de longitud y una inversión estatal de 190 millones de pesos en ambos sentidos de circulación, en los municipios de Tultitlán, Coacalco y Ecatepec.

Explicó que esta vialidad permitirá una conexión directa desde el Periférico Norte hasta el Gran Canal, y de ahí hacia Tonanitla, lo que reducirá tiempos de traslado rumbo al AIFA.

