Más Información

Secretaría de Ciencia presenta a Lucero Ibarra como directora del CIDE: “ya ocupa la oficina de la dirección general”, informó

Secretaría de Ciencia presenta a Lucero Ibarra como directora del CIDE: “ya ocupa la oficina de la dirección general”, informó

Philip Glass cancela presentaciones en el rebautizado Trump-Kennedy Center; no comulga con los nuevos valores del centro

Philip Glass cancela presentaciones en el rebautizado Trump-Kennedy Center; no comulga con los nuevos valores del centro

David Toscana gana el Premio Alfaguara de Novela 2026 por "El ejército ciego"

David Toscana gana el Premio Alfaguara de Novela 2026 por "El ejército ciego"

¿Quién es Lucero Ibarra?, actual directora del CIDE

¿Quién es Lucero Ibarra?, actual directora del CIDE

Danza UNAM alista segunda edición de Epicentro

Danza UNAM alista segunda edición de Epicentro

Destituido y repudiado, Romero Tellaeche fuera del CIDE

Destituido y repudiado, Romero Tellaeche fuera del CIDE

La fue la que, a través de sus redes sociales, publicó la ficha de alerta por la desaparición de , nieto de la cantante, pero, a menos de 24 horas de que se hiciera el reporte, se dio a conocer que ya había sido localizado.

María Julia, hermana de Ismael, dio a conocer que ya estaba al tanto de su paredero, esta tarde, alrededor de las 12 horas del día; mediante su cuenta de Instagram, la joven agradeció a aquellos que estuvieron al pendiente con la frase "gracias a todos".

Ismael y María Julia son hijos de Rosy Miller, la primogénita de la cantante Lucha Villa.

Lee también:

Fue la tarde de ayer, lunes 27 de enero, cuando se difundió la ficha de alerta de búsqueda, en donde se indicaban algunos pormenores acerca de Esqueda Miller, como que tenía 45 años y, la última vez que había sido visto, vestía una camisa de cuadros y, debajo de ella, una camiseta de manga corta, pantalón de mezclilla, tenis y dos pulseras, una de color amarillo y otra de tonalidad oscura.

Otro de los pormenores vaciados en la ficha, además de sus particularidades físicas, fue la dirección en que fue visto la última vez; en las inmediaciones de la colonia Lomas 3ra sección en San Luis Potosí, estado donde reside la familia.

Hasta el momento, Ismael no se ha pronunciado con respecto a qué fue lo que sucedió y el porqué no podía ser localizado por sus familiares.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc

Google News

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Le importa la edad? Luis Carlos Origel rompe el silencio sobre la diferencia de 20 años con Andrea Legarreta. Foto: Tomada de Instagram @lcorigel / @andrealegarreta

¿Le importa la edad? Luis Carlos Origel rompe el silencio sobre la diferencia de 20 años con Andrea Legarreta

Laura Flores (62 años) impacta con radical cambio de look; redes la critican por ‘exceso’ de cirugías. Foto: Tomada de Instagram @laurafloresmx

Laura Flores (62 años) impacta con radical cambio de look; redes la critican por ‘exceso’ de cirugías

Imelda Tuñón por pedir 100 mil pesos de manutención para su hijo: “No tengo por qué meterlo a una escuela pública. Foto: Carlos Mejía/Instagram

Imelda Tuñón le exige a Maribel Guardia 100 mil pesos de manutención para su hijo y desata polémica: “No lo meteré a escuela pública”

¿Cazzu estrena romance? Tatuaje idéntico con su guardaespaldas desata rumores. Foto: Instagram

¿Cazzu estrena romance? Tatuaje idéntico con su guardaespaldas desata rumores de noviazgo

Elizabeth Hurley/ AFP

Elizabeth Hurley presume espectacular bikini rosa en Maldivas a los 60 años y deslumbra

[Publicidad]