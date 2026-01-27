La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de San Luis Potosí fue la que, a través de sus redes sociales, publicó la ficha de alerta por la desaparición de Ismael Esqueda Miller, nieto de la cantante Lucha Villa, pero, a menos de 24 horas de que se hiciera el reporte, se dio a conocer que ya había sido localizado.

María Julia, hermana de Ismael, dio a conocer que ya estaba al tanto de su paredero, esta tarde, alrededor de las 12 horas del día; mediante su cuenta de Instagram, la joven agradeció a aquellos que estuvieron al pendiente con la frase "gracias a todos".

Ismael y María Julia son hijos de Rosy Miller, la primogénita de la cantante Lucha Villa.

Fue la tarde de ayer, lunes 27 de enero, cuando se difundió la ficha de alerta de búsqueda, en donde se indicaban algunos pormenores acerca de Esqueda Miller, como que tenía 45 años y, la última vez que había sido visto, vestía una camisa de cuadros y, debajo de ella, una camiseta de manga corta, pantalón de mezclilla, tenis y dos pulseras, una de color amarillo y otra de tonalidad oscura.

Otro de los pormenores vaciados en la ficha, además de sus particularidades físicas, fue la dirección en que fue visto la última vez; en las inmediaciones de la colonia Lomas 3ra sección en San Luis Potosí, estado donde reside la familia.

Hasta el momento, Ismael no se ha pronunciado con respecto a qué fue lo que sucedió y el porqué no podía ser localizado por sus familiares.

