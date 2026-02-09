El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, informó que hasta el momento se han aplicado 700 vacunas contra el sarampión en la demarcación.

Además de 80 dosis aplicadas en los Centros de Desarrollo Infantil (Cendis) de la demarcación.

En conferencia de prensa, Mauricio Tabe detalló que se han llevado a cabo jornadas de vacunación en la sede de la alcaldía Miguel Hidalgo, en el Deportivo José María Morelos y Pavón, Mercado Lago Garda y 18 de Marzo.

"Seguimos haciendo el llamado a tomar las medidas necesarias en caso de encontrar síntomas y acudir al doctor (...) también aplicarse la vacuna a quienes no se han vacunado o no recuerdan si se vacunaron. Sobre todo aquellas personas entre 10 y 49 años que acudan a vacunarse si es que no tienen la vacuna del sarampión", dijo.

El edil recordó que se colocaron filtros sanitarios en escuelas públicas y privadas de la demarcación, a fin de detectar a los estudiantes que contaran con algún síntoma, para evitar contagios entre los alumnos.

