Culiacán, Sin.- La Fiscal General del Estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo reveló que en el asesinato del jovencito estudiante de bachillerato y deportista, Ricardo Mizael “N”, de 16 años, se tiene identificado a uno de los dos presuntos responsables de su muerte, por lo que agentes de investigación recopilan más evidencias.

Señaló que se considera que el adolescente, estudiante de preparatoria, fue víctima colateral de los hecho de violencia, por las versiones que se han recogido en la carpeta de investigación de que se trató de una confusión.

Comentó que elementos de investigación se encuentran recopilando más información, evidencias y testimonios de los hechos que se registraron en el fraccionamiento Santa Fe , el pasado día 12 de febrero, para confirmar la identidad de uno de las dos personas que participación en su asesinato.

La familia del menor, estudiante de la escuela Preparatoria Emiliano Zapata de la Universidad Autónoma de Sinaloa y destacado deportista de basquetbol, invitó a la ciudadanía a sumarse el próximo domingo en una nueva marcha, denominada “Con los Niños No”, ante los hechos de violencia que alcanza a menores de edad.

Derivado de este asesinato, la Universidad Autónoma de Sinaloa emitió una esquela para lamentar el asesinato del joven estudiante de bachillerato y destacado deportista en la academia de Basquetbol de la institución, Ricardo Mizael “N”, de 16 años de edad, quien fue asesinado de varios disparos en el fraccionamiento Santa Fe.

El joven, quien había salido de su casa a comprar alimentos para sus mascotas, fue encontrado muerto de varios disparos, en cuyos hechos, una joven empleada de un negocio cercano resultó herida en una pierna.

