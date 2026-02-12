Culiacán.- La Universidad Autónoma de Sinaloa emitió una esquela para lamentar la muerte del joven estudiante de bachillerato y destacado deportista en la academia de Basquetbol de la institución, Ricardo Misael “N”, de 16 años, quien fue asesinado de varios disparos en el fraccionamiento Santa Fe.

El joven, quien había salido de su casa a comprar alimento a sus dos recientes mascotas, fue encontrado muerto de varios disparos, en cuyos hechos, una joven empleada de un negocio cercano resultó herida en una pierna.

Según los datos recabados, la victima que conducía una motocicleta presuntamente fue atacado a balazos por desconocidos los cuales huyeron del lugar al ver caer al suelo al adolescente.

Los peritos de la Fiscalía General del Estado que acudieron al hecho que tuvo lugar sobre el boulevard California, dieron fe del homicidio y levantaron evidencias y casquillos percutidos de armas de fuego.

Sin embargo, se investiga si el joven estudiante de bachillerato resultó ser una víctima colateral en una serie de enfrentamientos entre grupos rivales que fueron reportados por vecinos.

