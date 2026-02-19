La Paz. - Trabajadores del Ayuntamiento de Comondú, en Baja California Sur, han comenzado bloqueos intermitentes en la carretera transpeninsular, la única vía que conecta a los municipios de la entidad y con el estado vecino, Baja California.

Los trabajadores exigen al alcalde Roberto Pantoja Castro el pago de un bono establecido en las condiciones generales de trabajo, correspondiente a reinscripción escolar, por alrededor de 2 mil pesos.

Como medida de presión mantienen este jueves un bloqueo en la salida hacia el sur del estado en la localidad de Ciudad Constitución, lo que ha generado tráfico e inconformidad entre los usuarios de la principal vía carretera de BCS.

Desde el pasado lunes, el Comité Ejecutivo del Sindicato de Burócratas advirtió tras una asamblea que respaldarían a la sección de Comondú en la exigencia de sus derechos laborales.

Foto: Especial

Marco Antonio Cota Aguilar, líder estatal del gremio, sostuvo que la autoridad municipal incumplió con esta prestación y llamó a cubrir el monto en beneficio de los trabajadores y sus familias.

Desde inicios de año, el alcalde y el gobernador Víctor Castro Cosío reconocieron que el municipio atraviesa una situación difícil por un endeudamiento histórico.

Al cierre de 2025 el alcalde reveló que enfrenta una “crisis sin precedente”, con pasivos que ascienden a mil 800 millones de pesos, cifra que calificó como “impagable” y acusó a administraciones anteriores.

Esta deuda incluye retrasos en pagos al ISSSTE, Fovissste, Fonacot, y Hacienda, todo ello por una mala administración, acusó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL