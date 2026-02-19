Más Información

Culiacán, Sin.- Un y terrestre fue desplegado por elementos de la Marina en poblados serranos, entre los municipios de , en los que fueron reportados fuerte detonaciones de armas de fuego y persecuciones presuntamente de personas armadas, sin que se conozcan los resultados de las acciones.

Los reportes de vecinos de la sindicatura de Pericos, Mocorito, fueron en el sentido que sobre la carretera México-Nogales, en los entronques a esta zona y al municipio de Badiraguato, observaron una docena de vehículos artillados de la Secretaria de la Marina que se desplazaban a gran velocidad.

En esta sindicatura, los padres de familia evitaron enviar a sus hijos a las escuelas, ante el temor de posibles , ya que conocieron que civiles armados huían del lugar a las partes altas del municipio de Mocorito.

Los vecinos de comunidades rurales de la sierra como La Morita, el Carrizo y la Vainilla, en el municipio de Mocorito, a través de las redes sociales divulgaron que personal naval, desde un helicóptero dispararon en repetidas ocasiones contra los ocupantes de varias camionetas, sin que se conozca si en estos hechos hubo muertos.

Ninguna autoridad ha dado información sobre este intenso operativo, en el que se conoce que en poblados serranos de Badiraguato y Mocorito, fueron abandonados varios.

Reportan enfrentamientos en la sierra de Concordia

Fuerzas federales y estatales fueron desplazadas a la zona serrana de la Petaca, en el municipio de Concordia, donde se reportaron continuos enfrentamientos entre civiles armados, por lo que los habitantes de esa parte del sur del estado solicitaron auxilio ante el temor de ser víctimas colaterales.

Por la ubicación de la zona en la que ocurrieron los hechos de violencia, la cual es de difícil acceso, las autoridades no han logrado establecer si hay personas muertas o heridas, por lo que han diseñado un operativo de vigilancia en los caminos que conducen a la Petaca.

Elementos del Ejército, la Guardia Nacional y la Policia Estatal Preventiva aseguraron varios perímetros de acceso a la zona serrana de Concordia, para iniciar los recorridos a la zona donde se presume se han suscitado varios entre grupos rivales.

Los habitantes de comunidades cercanas reportaron a las líneas de emergencia repetidas detonaciones de armas automáticas, por lo que solicitaron la presencia de las fuerzas federales para tranquilizar esa parte de Concordia.

