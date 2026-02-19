Pachuca.- A través de un cateo ejecutado por elementos de la Policía Ministerial de la Procuraduría de Justicia, fue detenido el director del Registro Civil del municipio de San Felipe Orizatlán, en el estado de Hidalgo, Juan de Dios "N".

De acuerdo con la Procuraduría de Justicia, alrededor de las seis de la mañana, elementos de esa dependencia se trasladaron a San Felipe Orizatlán, donde ejecutaron un cateo en el domicilio del funcionario municipal.

Se informó que Juan de Dios "N" fue detenido junto con otra persona de 17 años de edad, quienes son señalados por los delitos de narcomenudeo, y que al momento de la detención al funcionario municipal le fue encontrada droga conocida como crystal.

La detención se realizó en la colonia Centro de San Felipe Orizatlán, en la calle Hidalgo, entre Morelos y Azteca. Posteriormente fue trasladado a la Procuraduría de Justicia, donde se encuentra a disposición del Ministerio Público.

Hasta el momento, la alcaldía no ha emitido ningún posicionamiento sobre esta detención.

