Un intenso operativo aéreo y terrestre con unidades blindadas y artilladas mantienen elementos navales y del ejército, en el municipio de Ahome, sobre todo en la zona, donde el pasado sábado 7 de febrero, fueron privados de su libertad cinco personas, cuyos cuerpos aparecieron, en el municipio de Navolato.

Se conoce que, desde el pasado miércoles, elementos de las fuerzas federales, arribaron al municipio norteño y efectuaron varios recorridos en el medio rural y dentro de la ciudad, sin que se conozca los resultados de sus acciones, pero este día, llamo la atención que, en Villa de Ahome, unidades blindadas, circulan por las calles.

Las autoridades municipales de Ahome desconocen, el objetivo de las acciones emprendidas por elementos navales y del ejército que patrullan en varias sindicaturas, con sobrevuelos de helicópteros y pequeños aviones militares.

El pasado día 7 de febrero, cinco hombres y una mujer, procedentes de la ciudad de Mazatlán que circulaban en un vehículo por la carretera Los Mochis-Ahome, muy cerca de la zona conocida como el Capule, fueron interceptados por hombres armados, los cuales los privaron de su libertad, la fémina fue abandona después, con lesiones.

La tarde del miércoles pasado, a un costado del carril de norte a sur, de la autopista Benito Juárez, en la zona de la Curva de san Pedro, Navolato, fueron descubiertos en avanzado estado de descomposición de cinco personas, en la caja de una camioneta.

En los primeros estudios de genética forense, se identificó a dos de las primeras víctimas, como Luis Ramón “N”, de 38 años y a su hijo, Luis Armando “N” de 19 años, dos de las cinco personas reportadas como desaparecidas en Ahome

Sobre el resto de los tres cuerpos más que presentan huellas de torturas a golpes y lesiones con arma punzocortante, se continúan las investigaciones forenses, para determinar si se trata de los hermanos Juan Antonio”, de 29 años y José “N”, de 17 años y su amigo Heriberto “N”, de 30 años.

