Fotógrafo de EL UNIVERSAL denuncia intimidación en Tabasco; Guardia Nacional obstruye labor periodística

Elementos de la Guardia Nacional (GN) intentaron impedir el trabajo del reportero gráfico Luis Manuel López Chablé, conocido como Luma López, corresponsal de EL UNIVERSAL en Tabasco, mientras cubría un triple homicidio ocurrido en la avenida Paseo del Jaguar, localidad de Pomoca, en este municipio.

Los hechos se registraron cuando el fotoperiodista realizaba tomas del operativo forense, en el que personal de servicios periciales retiraba los cuerpos de las víctimas cubiertos con sábanas blancas. Según el testimonio del comunicador, uno de los elementos de la GN lo intimidó directamente en el momento en que capturaba imágenes del levantamiento de cadáveres.

López Chablé se identificó debidamente como periodista ante las fuerzas federales y en ningún momento violó el perímetro de acordonamiento ni vulneró la identidad o dignidad de las víctimas, conforme a los protocolos de cobertura periodística en escenas del crimen.

A pesar de la identificación, el fotoperiodista fue seguido hasta su vehículo por uno de los elementos, quien se interpuso físicamente para impedirle abandonar el lugar. Posteriormente, el mismo agente continuó con acciones de hostigamiento al acercarse a la ventana del lado del copiloto.

El incidente se suma a las recurrentes tensiones entre fuerzas de seguridad y prensa en coberturas de hechos violentos en la entidad. El fotoperiodista no reportó lesiones físicas, pero denunció la obstrucción a su labor informativa.

Hasta el momento, ni la Guardia Nacional ni autoridades estatales han emitido postura oficial sobre los hechos.

