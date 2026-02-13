Culiacán.— Dos de los cinco cuerpos localizados este miércoles en la caja de una camioneta abandonada en el municipio de Navolato, Sinaloa, corresponden a dos integrantes de una familia que fue reportada como desaparecida cuando viajaban de Mazatlán a los Mochis el pasado 7 de febrero.

De acuerdo con los primeros resultados de estudios de genética forense practicados a las cinco víctimas y a testimonios de los familiares, se identificó que se trata de Luis Ramón “N”, de 38 años, y su hijo Luis Armando “N”, de 19 años; del grupo de cinco personas desaparecidas en la carretera Los Mochis-Ahome, en Sinaloa.

Sobre los otros tres cuerpos, que presentan huellas de torturas, se continúan las investigaciones forenses para determinar si se trata de los hermanos Juan Antonio”, de 29 años, y José “N”, de 17 años; así como de su amigo Heriberto “N”, de 30 años.

Luis Ramón “N”, de 38 años; y su hijo Luis Armando “N”, de 19; fueron identificados entre los cuerpos localizados en una camioneta. Fotos: Especial

La tarde del miércoles se descubrió que en la parte trasera de una camioneta Pick Up, de modelo antiguo, abandonada en el acotamiento del carril de norte a sur de la Autopista Benito Juárez, a la altura de la comunidad de la Curva de San Pedro, Navolato, había cinco cuerpos en proceso de descomposición.

El hallazgo ocurrió cuando automovilistas que transitaban por la autopista notaron que alrededor de la caja de la camioneta, tapada con una lona en color verde con gris, había muchas moscas, por lo que reportaron el caso a las líneas de emergencia, tras lo cual elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal se presentaron en en el lugar.

Por las evidencias encontradas, tipo de vestimenta y algunos rasgos que pudieron apreciar al ser descubiertos, surgió la presunción de que las víctimas podían ser las cinco personas desaparecidas al viajar de la ciudad de Mazatlán a Los Mochis.

Los hermanos Juan Antonio “N”, de 29 años, y José “N”, de 17, fueron reportados desaparecidos cuando viajaban a Los Mochis. Fotos: Especial

La mañana del 7 de febrero, seis personas, cinco hombres y una mujer de nombre Yuri “N”, fueron privados de su libertad por sujetos armados, cuando viajaban en un vehículo blanco sobre la carretera Los Mochis-Ahome.

Horas después de ser levantados, Yuri “N”, pareja de Luis Ramón “N” fue encontrada abandonada con signos de tortura.

Asesinan a estudiante de la UAS

La muerte violenta del adolescente Ricardo Misael “N”, de 16 años, en circunstancias que aún no se han esclarecido, motivó la emisión de una esquela del rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina, quien lamentó su fallecimiento, por ser un alumno de una de las escuelas de Bachillerato.

Por ser un joven prospecto deportivo, la Academia de Basquetbol de las Águilas, de la máxima casa de estudios, condenó su asesinato, considerado como un destacado basquetbolista en su categoría.

La mañana del miércoles, el joven estudiante de bachillerato salió de su casa para comprar alimento para sus mascotas; en su trayecto recibió varios impactos de bala, sin que se conozca si se trató de un ataque directo o quedó en medio de un fuego cruzado.

Heriberto “N”, de 30 años, era amigo de los integrantes de la familia. Foto: Especial

Se conoce que en estos hechos, que tuvieron lugar en el fraccionamiento Santa Fe, de la capital del estado, una joven empleada de un negocio resultó herida en la pierna, en un reporte de un presunto enfrentamiento armado entre grupos rivales.