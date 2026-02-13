Más Información

Sedena desmantela drones del narco en cuatro estados

“EU y Cuba deben dejar radicalismos”: Heriberto Galindo, exembajador de México en Cuba

Sheinbaum descarta "dedazo" en elección de hija de Rosaura Ruíz en Junta de Gobierno de la UNAM; reconoce autonomía

"Cuando AMLO se radicalizó, tuve que renunciar a su gobierno; no me siento traicionado por el expresidente", afirma Julio Scherer

Contingencia ambiental se mantiene en la Zona Metropolitana del Valle de México; es la segunda del año

Aumenta venta de cubrebocas y antivirales por sarampión

Tras las versiones sobre un ataque a miembros de la familia del cantante Pepe Aguilar, en , la presidenta aclaró que no se trató de un ataque directo, sino que ellos "iban pasando" por un punto donde había un operativo.

“Ellos iban pasando en un lugar donde había un y por esa razón recibieron, fueron atacados, no tenía que ver con ellos, ellos afortunadamente están bien. Desde el momento que ocurrió", explicó.

“No es un ataque a ellos ni mucho menos”, precisó la titular del Ejecutivo federal.

Ayer, distintas versiones apuntaban a un ataque en contra la familia Aguilar.

