Tras las versiones sobre un ataque a miembros de la familia del cantante Pepe Aguilar, en Zacatecas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró que no se trató de un ataque directo, sino que ellos "iban pasando" por un punto donde había un operativo.

“Ellos iban pasando en un lugar donde había un operativo y por esa razón recibieron, fueron atacados, no tenía que ver con ellos, ellos afortunadamente están bien. Desde el momento que ocurrió", explicó.

“No es un ataque a ellos ni mucho menos”, precisó la titular del Ejecutivo federal.

Ayer, distintas versiones apuntaban a un ataque en contra la familia Aguilar.

