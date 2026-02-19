Hermosillo, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), de Sonora, informó que en relación con publicaciones en las que se señala que el FBI habría solicitado apoyo a autoridades mexicanas para la búsqueda de Nancy Guthrie, así como versiones sobre una posible presencia en México, hasta el momento no ha recibido solicitud formal de colaboración.

Tampoco se ha pedido asistencia o intercambio de información por parte de autoridades estadounidenses ni de instancias federales mexicanas en relación con dicho caso.

La FGJE reiteró que, en caso de recibirse una petición oficial a través de los canales institucionales correspondientes, se atenderá con plena disposición y en el marco de sus atribuciones legales y los mecanismos de cooperación vigentes.

Invitó a la ciudadanía a mantenerse informada por medios oficiales.

Nancy Guthrie, de 84 años, -madre de la conductora del programa “Today”, Savannah Guthrie- está desaparecida desde el pasado 31 de enero en Tucson, Arizona.

El Federal Bureau of Investigation (FBI) no descarta que la adulta mayor haya sido trasladada a México días después de su secuestro, incluso a territorio sonorense. Detectives del caso han recibido correos electrónicos anónimos que sugieren que Nancy pudo haber sido llevada al sur de la frontera.

Según reportes difundidos en medios estadounidenses, la agencia federal ya notificó a autoridades mexicanas para que estén atentas ante cualquier indicio que permita localizarla.

