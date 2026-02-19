Más Información

Comisión para la Reforma Electoral propone reordenar pluris y recorte al INE; estos son los cambios que plantea

Comisión para la Reforma Electoral propone reordenar pluris y recorte al INE; estos son los cambios que plantea

Van por pensiones doradas de Luz y Fuerza del Centro, Pemex y CFE

Van por pensiones doradas de Luz y Fuerza del Centro, Pemex y CFE

Detienen a hombre que usó botarga de "Senso loco" como conocen al sobrino de Layda Sansores; es liberado horas después

Detienen a hombre que usó botarga de "Senso loco" como conocen al sobrino de Layda Sansores; es liberado horas después

Arrestan al expríncipe Andrew de Inglaterra; es por conducta indebida en ejercicio de cargo público relacionada con Epstein

Arrestan al expríncipe Andrew de Inglaterra; es por conducta indebida en ejercicio de cargo público relacionada con Epstein

“Para legitimar la reforma electoral, todos deben respaldarla”: Manuel Velasco

“Para legitimar la reforma electoral, todos deben respaldarla”: Manuel Velasco

Pasta de Conchos, dos décadas de lucha; familias exigen verdad y justicia

Pasta de Conchos, dos décadas de lucha; familias exigen verdad y justicia

Hermosillo, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), de Sonora, informó que en relación con publicaciones en las que se señala que el FBI habría solicitado apoyo a autoridades mexicanas para la búsqueda de , así como versiones sobre una posible presencia en México, hasta el momento no ha recibido solicitud formal de colaboración.

Tampoco se ha pedido asistencia o intercambio de información por parte de autoridades estadounidenses ni de instancias federales mexicanas en relación con dicho caso.

La FGJE reiteró que, en caso de recibirse una petición oficial a través de los canales institucionales correspondientes, se atenderá con plena disposición y en el marco de sus atribuciones legales y los mecanismos de cooperación vigentes.

Lee también

Invitó a la ciudadanía a mantenerse informada por medios oficiales.

Nancy Guthrie, de 84 años, -madre de la conductora del programa “Today”, Savannah Guthrie- está desaparecida desde el pasado 31 de enero en Tucson, Arizona.

El Federal Bureau of Investigation (FBI) no descarta que la adulta mayor haya sido trasladada a México días después de su secuestro, incluso a territorio sonorense. Detectives del caso han recibido correos electrónicos anónimos que sugieren que Nancy pudo haber sido llevada al sur de la frontera.

Lee también

Según reportes difundidos en medios estadounidenses, la agencia federal ya notificó a autoridades mexicanas para que estén atentas ante cualquier indicio que permita localizarla.

No obstante, la Fiscalía de Sonora aún no ha recibido hasta el momento no ha recibido solicitud formal de colaboración en la búsqueda.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]