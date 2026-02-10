Más Información

El Buró Federal de Investigaciones () difundió fotos de un potencial sospechoso en las investigaciones de la , en Arizona, de Nancy Guthrie, madre de la presentadora de TV Savannah Guthrie.

“Durante los últimos ocho días, el FBI y el Departamento del Sheriff del condado de Pima han estado trabajando en estrecha colaboración con nuestros socios del sector privado para seguir recuperando cualquier imagen o vídeo de la casa de Nancy Guthrie que pudiera haberse perdido, dañado o quedar inaccesible debido a diversos factores, incluida la retirada de los dispositivos de grabación”, señaló el director del FBI, , en X.

“En colaboración con nuestros socios, esta mañana las fuerzas del orden han descubierto estas nuevas imágenes, hasta ahora inaccesibles, en las que se ve a una persona armada que parece haber manipulado la cámara de la puerta principal de Nancy Guthrie la mañana de su desaparición”, añade.

Foto entregada por la policía del condado Pima en Arizona el 2 de febrero del 2026, que muestra un aviso de búsqueda de Nancy Guthrie. Foto: AP
Foto entregada por la policía del condado Pima en Arizona el 2 de febrero del 2026, que muestra un aviso de búsqueda de Nancy Guthrie. Foto: AP

El post va acompañado de varias imágenes donde se ve a un sospechoso a una persona enmascarada afuera de la casa de Nancy.

Se cree que Nancy Guthrie, madre de Savannah Guthrie, copresentadora del programa matutino “Today” de NBC News, fue secuestrada de su casa en Tucson, , entre la noche del 31 de enero y la madrugada del 1 de febrero.

Savannah Guthrie divulgó el lunes un nuevo video en el que pide la ayuda del público para localizar a su madre, quien padece y necesita medicación regular.

“A medida que entramos en otra semana de esta pesadilla (…) gracias por todas las oraciones y el amor que sentimos, mi hermana, mi hermano y yo, y que nuestra madre ha sentido”, dijo una emocionada Guthrie en un video en Instagram.

“Si ven algo, si escuchan algo, si hay algo que les parece extraño, (…) informen a las autoridades. Estamos en un momento de ”, agregó la presentadora.

La desaparición de Nancy Guthrie, de 84 años, desató conmoción y una búsqueda masiva de las autoridades que es cubierta ampliamente por los medios de s. Decenas de equipos periodísticos fueron enviados al suburbio donde la mujer vive en Arizona.

Nancy Guthrie's residence is seen on February 10, 2026 in Tucson, Arizona. Searches continue for Nancy Guthrie, the 84-year-old mother of U.S. journalist and television host Savannah Guthrie, after she went missing from her home on the morning of February 1st. Guthrie's possible abductors had set a deadline of 5pm on February 9 for a $6 million payment. Photo: AFP
Nancy Guthrie's residence is seen on February 10, 2026 in Tucson, Arizona. Searches continue for Nancy Guthrie, the 84-year-old mother of U.S. journalist and television host Savannah Guthrie, after she went missing from her home on the morning of February 1st. Guthrie's possible abductors had set a deadline of 5pm on February 9 for a $6 million payment. Photo: AFP

“Las autoridades trabajan de forma incansable para tratar de traerla a casa, tratar de encontrar a dónde se la llevaron, y no sabemos a dónde”, dijo Savannah Guthrie.

Las autoridades creen que la mujer está viva y que la hallada en la entrada de su casa es de ella.

“Creemos que nuestra madre sigue ahí afuera. Necesitamos su ayuda”, dijo Guthrie.

