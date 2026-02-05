San Luis Potosí.— Vivir lejos de su casa por varios meses es una de las primeras experiencias profesionales a las que se enfrenta Nicolás Pous, nieto de la productora Carmen Armendáriz al ser parte del elenco de la telenovela "Mi rival", que se grabó en San Luis Potosí y que su abuela también produce.

“Nos vamos con sentimientos encontrados porque hicimos una gran familia aquí, después de muchos meses de convivencia”, comentó.

El también bisnieto de Pedro Armendáriz dijo que se comprometió a respetar el legado del primer actor, una de las leyendas del cine de la Época de Oro en nuestro país.

“Es un orgullo llevar esa sangre. Desde chiquito, mi abuela siempre nos llevaba al set, al programa Hoy. A veces nos ponía a cocinar, a una escena de novela. Tengo mucho orgullo de seguir con este gran legado”, contó.

Este melodrama representó para el actor de 19 años la oportunidad que da inicio a su carrera y que le permitirá tener un panorama de lo que significa el interpretar a un personaje.

“Es mi primer proyecto. Sí sentí varios cambios en mí. Un día, de entre tantas escenas que grabé, noté como que interactuaba diferente con la persona que tenía delante, eso fue nuevo, me hizo sentir que estaba en la piel de mi personaje”, compartió.

Nicolás Pous comentó que la dinámica le gustó y por ello tiene la consigna de seguir preparándose.

“Me gustó, pero creo que me falta mucho por aprender”, añadió.

"Mi Rival" llegará a la pantalla el 20 de abril a través de Las Estrellas.