Más Información

Guardia Nacional y la cultura de la opacidad; al menos 11 hechos delictivos con registro en los que ha estado involucrada y ha guardado silencio

Guardia Nacional y la cultura de la opacidad; al menos 11 hechos delictivos con registro en los que ha estado involucrada y ha guardado silencio

Estados Unidos condiciona ayuda a México por adeudo de agua; pide cumplir Tratado de 1944 y acciones conjuntas contra el narco

Estados Unidos condiciona ayuda a México por adeudo de agua; pide cumplir Tratado de 1944 y acciones conjuntas contra el narco

Clausuran salón de belleza en el Senado tras ser reabierto; espacio “no es nada fuera de lo normal”, dice Laura Itzel Castillo

Clausuran salón de belleza en el Senado tras ser reabierto; espacio “no es nada fuera de lo normal”, dice Laura Itzel Castillo

Diputados también cuentan con salón de belleza, pero sin cargo al erario; opera desde 2014

Diputados también cuentan con salón de belleza, pero sin cargo al erario; opera desde 2014

OPS emite alerta por sarampión en América; México concentra la mayor cantidad de casos

OPS emite alerta por sarampión en América; México concentra la mayor cantidad de casos

Diputado de MC baleado, Sergio Torres Félix, se encuentra intubado y en coma inducido: Rubén Rocha Moya; su recuperación es lenta, dice

Diputado de MC baleado, Sergio Torres Félix, se encuentra intubado y en coma inducido: Rubén Rocha Moya; su recuperación es lenta, dice

El "Mini Lic" es condenado por fentanilo en EU; enfrenta prisión y se complica su figura como testigo protegido

El "Mini Lic" es condenado por fentanilo en EU; enfrenta prisión y se complica su figura como testigo protegido

Clara Brugada niega que haya sugerido pacto de silencio a medios; rechaza censura

Clara Brugada niega que haya sugerido pacto de silencio a medios; rechaza censura

ICE detiene a más de 150 migrantes de México y Centroamérica; participan autoridades de Florida

ICE detiene a más de 150 migrantes de México y Centroamérica; participan autoridades de Florida

HSBC México nombra a José Antonio Meade como presidente del consejo; refuerza su estrategia de gobierno corporativo

HSBC México nombra a José Antonio Meade como presidente del consejo; refuerza su estrategia de gobierno corporativo

Sujetos disfrazados de trabajadores de limpia de CDMX asaltan vivienda y amagan a familia en San Juan de Aragón; no hay detenidos

Sujetos disfrazados de trabajadores de limpia de CDMX asaltan vivienda y amagan a familia en San Juan de Aragón; no hay detenidos

Policías de Nezahualcóyotl localizan vehículo robado en San Juan de Aragón; delincuentes se disfrazaron de trabajadores de limpia

Policías de Nezahualcóyotl localizan vehículo robado en San Juan de Aragón; delincuentes se disfrazaron de trabajadores de limpia

Washington. El presidente de Estados Unidos,, aseguró este miércoles que dio instrucciones para que todas las fuerzas del orden federales y locales se pongan de inmediato a disposición de la familia de la presentadora Savannah Guthrie, cuya madre, Nancy Guthrie, permanece desaparecida.

El mandatario afirmó en su cuenta de que su prioridad es que la mujer regrese "sana y salva" a su hogar y envió un mensaje de apoyo a los allegados de la periodista.

Trump señaló que el gobierno está "desplegando todos los recursos" disponibles para colaborar con las autoridades que investigan el caso y participan en los operativos de búsqueda.

Lee también

La desaparición de la madre de la copresentadora del programa matutino "Today" de la cadena NBC ha conmocionado a la opinión pública estadounidense y ha centrado la atención en una urbanización de las afueras de Tucson, en el estado de Arizona, donde reside la mujer.

Guthrie lanzó un llamado a los presuntos captores de su madre, para que entreguen una prueba de vida y se abran a entablar comunicación con la familia.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, la copresentadora del programa "Today" de la cadena NBC recordó que su madre tiene 84 años, padece dolores constantes y depende de medicación diaria para mantenerse con vida y evitar sufrimientos severos.

"Tiene medicamentos; los necesita para sobrevivir. Los necesita para no sufrir", advirtió, subrayando la fragilidad de su estado de salud.

Guthrie subrayó que la familia está dispuesta a hablar con quienes tengan retenida a Nancy y remarcó la urgencia de que reciba sus tratamientos, al advertir que su salud y su corazón son frágiles y que el acceso a los fármacos es vital.

El alguacil del condado de Pima, Chris Nanos, cree que la mujer fue secuestrada de su residencia donde vivía sola, aunque contaba con personas que le ayudan al cuidado de la casa.

Lee también

En una rueda de prensa el martes, Nanos explicó que las pruebas recabadas en la casa aún no apuntaban a ningún sospechoso. Tampoco tienen claro cuántas personas habrían participado en el supuesto rapto.

Nanos aclaró que la mujer estaba "en plenas facultades mentales" y no presentaba problemas cognitivos.

La policía tampoco puede confirmar todavía si el secuestro fue un acto aleatorio de violencia o un ataque que iba específicamente dirigido contra la madre de la periodista, quien ha sido copresentadora desde 2012 de 'TODAY', uno de los programas matutinos más vistos en Estados Unidos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/rmlgv

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

CURP biométrica 2026: Cómo obtener el nuevo documento GRATIS (y quiénes ya deben tenerlo). Foto: Especial

CURP biométrica 2026: Cómo obtener el nuevo documento GRATIS (y quiénes ya deben tenerlo)

¿Cómo actualizar mi INE en 2026? Módulos, citas y los requisitos para el trámite. Foto: IA

¿Cómo actualizar mi INE en 2026? Módulos, citas y los requisitos para el trámite

Inglés. Foto: iStock/Antonio_Diaz

Embajada de Estados Unidos invita a inscribirse a cursos de inglés gratuitos y en línea

Visa americana/ iStock/Ralf Liebhold

¿Pagarle a un gestor asegura la visa americana? ¿Realmente funciona? Esto dice la Embajada

Filadelfia. Foto: ChatGPT

Mundial 2026: ¿Qué hacer en Filadelfia? Mejores atracciones, estadio, cómo moverse y hospedaje