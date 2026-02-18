En un nuevo giro en el caso del secuestro de Nancy Guthrie, madre de la presentadora del programa “Today”, Savannah Guthrie, una revista estadounidense afirma, citando a autoridades, que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) intenta averiguar si la mujer fue trasladada a México.

TMZ, una revista del medio de espectáculos que ha seguido de cerca el caso Guthrie y que afirma haber recibido notas pidiendo rescate por Nancy, señaló este miércoles que, de acuerdo con fuentes policiales involucradas en la investigación, el FBI se puso en contacto con fuerzas federales mexicanas, con el objetivo de que difundan la noticia del secuestro y la posibilidad de que la madre de Savannah haya sido trasladada a México.

El medio subraya que, hasta ahora, no hay pistas sólidas del paradero de Nancy.

Nancy Guthrie, de 84 años, fue vista por última vez en su casa de Arizona el 31 de enero y fue reportada como desaparecida al día siguiente. Las autoridades dicen que encontraron rastros de su sangre en el porche delantero. Se enviaron supuestas notas de rescate a medios de comunicación, pero ya vencieron dos plazos para el pago. Entre los medios que recibieron esas notas está TMZ.

Según las fuentes de la revista, el FBI cree que es posible que Nancy haya sido trasladada al otro lado de la frontera, pero es poco probable que esto haya ocurrido inmediatamente después del secuestro. Las autoridades revisaron las cámaras de la Patrulla Fronteriza y otros dispositivos electrónicos, sin obtener resultados.

Sin embargo, las fuentes señalaron al medio que es posible que Nancy haya sido trasladada al otro lado de la frontera días después.

TMZ dijo además haber recibido otra nota de rescate, a través del correo electrónico, con una demanda muy sofisticada que implica una criptomoneda distinta al bitcoin.

Según el medio estadounidense, quien envió el correo exige una cantidad en dólares similar a los 6 millones de dólares que se pedían en el correo electrónico anterior que TMZ recibió, días después del secuestro. El nuevo correo electrónico, detalla, describe gráficamente las consecuencias si no se paga el rescate. La nota incluye un número de cuenta criptográfica diferente al original.

El correo ya fue enviado al FBI, subrayó TMZ. El buró ha advertido que quienes quieran aprovechar el secuestro de Nancy para tratar de sacar provecho económico “pasarán mucho tiempo en prisión federal”.

Las autoridades han manifestado preocupación por la salud de Nancy Guthrie, quien debe tomar medicamentos a diario. Se dice que tiene un marcapasos y que ha lidiado con problemas de presión arterial alta y afecciones cardíacas, según el audio de un operador de la policía del condado.

La familia de Nancy, incluyendo Savannah, han difundido diversos videos pidiendo al secuestrador o secuestradores de la mujer que se comuniquen y que “hagan lo correcto” y liberen a la víctima. Con información de agencias

