Savannah Guthrie, conductora del programa Today, de NBC News, envió un nuevo mensaje destinado a quien o quienes tengan en su poder a su madre, Nancy, secuestrada hace dos semanas.

“Han pasado dos semanas desde que se llevaron a nuestra madre, y solo quería decir que aún tenemos esperanza y seguimos creyendo”, afirmó en su cuenta en Instagram.

“Nunca es demasiado tarde”, dijo a quien tenga a su madre o sepa dónde está.

“No estás perdido ni solo, y nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto. Estamos aquí. Y creemos. Y creemos en la bondad esencial de cada ser humano”, añadió.

Un guante con ADN encontrado a unos tres kilómetros de la casa de Nancy parece coincidir con los que llevaba una persona enmascarada frente a la puerta de su casa en Tucson la noche en que desapareció, informó este domingo el Buró Federal de Investigaciones (FBI).

El guante, descubierto en un campo junto a una carretera, fue enviado para realizar pruebas de ADN. El FBI dijo en un comunicado que recibió los resultados preliminares el sábado y que estaba esperando la confirmación oficial. Esta novedad se produce mientras las fuerzas del orden recopilan más pruebas potenciales, ya que la búsqueda de la madre de Guthrie entra en su tercera semana. Las autoridades habían dicho anteriormente que no habían identificado a ningún sospechoso.

Nancy Guthrie, de 84 años, fue vista por última vez en su casa de Arizona el 31 de enero y su desaparición se denunció al día siguiente. Las autoridades afirman que se encontró sangre suya en el porche delantero. Se enviaron supuestas notas de rescate a los medios de comunicación, pero ya han pasado dos plazos para el pago.

El descubrimiento del guante se reveló días después de que los investigadores hubieran publicado vídeos de vigilancia de la persona enmascarada frente a la puerta principal de Guthrie. Una cámara del porche grabó un video de una persona con una mochila que llevaba un pasamontañas, pantalones largos, chaqueta y guantes.

El jueves, el FBI calificó a la persona como sospechosa. La describió como un hombre de aproximadamente 1.75 metros de altura y complexión media. La agencia dijo que llevaba una mochila “Ozark Trail Hiker Pack” de 25 litros.

Autoridades amplían operativos y analizan nuevas pruebas en el caso

A última hora del viernes por la noche, los agentes de la ley acordonaron una carretera a unos 3.2 kilómetros de la casa de Guthrie como parte de su investigación. Una serie de vehículos del sheriff y del FBI, incluidos vehículos forenses, pasaron por el control policial.

Los investigadores también identificaron y remolcaron una SUV Range Rover del estacionamiento de un restaurante cercano el viernes por la noche. El departamento del sheriff dijo más tarde que la actividad formaba parte de la investigación sobre Guthrie, pero no se realizaron detenciones.

El martes, los agentes del sheriff detuvieron a una persona para interrogarla durante un control de tráfico al sur de Tucson. Las autoridades no revelaron qué los llevó a detener al hombre, pero confirmaron que fue puesto en libertad. El mismo día, los agentes y los agentes del FBI llevaron a cabo un registro autorizado por un tribunal en Río Rico, a una hora en coche al sur de la ciudad.

Las autoridades han expresado su preocupación por la salud de Nancy, ya que necesita medicación diaria vital. Según el audio del despacho del sheriff en broadcastify.com, se dice que tiene un marcapasos y que ha sufrido hipertensión y problemas cardíacos.

Al principio de la investigación, las autoridades habían dicho que habían recogido ADN de la propiedad de Nancy Guthrie que no pertenecía a Guthrie ni a personas cercanas a ella. Los investigadores estaban trabajando para identificar a quién pertenecía.

El FBI también ha dicho que se encontraron aproximadamente 16 guantes en varios lugares cerca de la casa, la mayoría de los cuales eran guantes de los buscadores que habían sido desechados.

