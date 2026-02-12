Más Información

Activan Fase 1 de contingencia ambiental; aplican doble "Hoy No Circula"

Javier Duarte se aleja de su libertad; juez le dicta prisión preventiva a exgobernador de Veracruz

"La instrucción es que no salga de la cárcel": Javier Duarte; acusa "tintes políticos" en su nuevo proceso penal

Realizan mega aseguramiento de pipas y autos de huachicol en Minatitlán, Veracruz; hallan más de 82 mil litros de hidrocarburo

Designan a Rosaura Martínez Ruíz nueva integrante de la Junta de Gobierno de la UNAM; es hija de la secretaria de Ciencias

Defensa y Marina asisten a “Conferencia de jefes de Defensa del Hemisferio Occidental”; ratifican compromiso con seguridad regional

SRE: Aún quedan más de mil 500 toneladas de ayuda humanitaria para Cuba; destaca llegada de dos buques a la isla

Cooperativa La Cruz Azul confirma recuperación de planta en Tula, Hidalgo; anuncia inicio de nueva etapa

Captan en video a regidora de Ocotlán cargando y manoteando a mono araña; Profepa presenta denuncia penal por posesión ilegal

Tesorero del exalcalde de Tequila declaró ingresos por 34 millones de pesos

Estudiante de secundaria apuñalado en Tláhuac presenta dos perforaciones pulmonares; exigen acusar al agresor por intento de homicidio

Familias buscadoras buscan visibilizar desapariciones en Copa Mundial de Futbol de 2026; convocan a protesta pacífica

Investigadores de la desaparición de , la madre de la periodista de la NBC Savannah Guthrie, evalúan este jueves un video de una cámara de seguridad de una vivienda del vecindario de la víctima, que muestra a un hombre tratando de escalar un muro, según informó Los Ángeles Times.

El nuevo video está entre las centenares de pistas que las autoridades evalúan en la carrera contra el reloj para hallar con vida a la mujer de 84 años, vista por última vez el 31 de enero en su hogar al norte de.

El video, grabado la madrugada del 1 de febrero, muestra a un hombre calvo con una chaqueta gris y una mochila similar a la que llevaba el hombre enmascarado, que fue captado por la cámara de la puerta de Guthrie antes de su supuesto secuestro, según fuentes citadas por el periódico angelino.

Las autoridades también están revisando otro video de seguridad que muestra a una persona con una gorra de béisbol y una mochila negra tirando de la manija de la puerta de un auto frente a una casa en el vecindario la mañana del 1 de febrero.

Las fuentes citadas por el periódico explicaron que las imágenes hacen parte de las pistas que se analizan para dar con el paradero de la madre de la periodista.

El jefe del Departamento del Alguacil del condado Pima, Chris Nanos, ha pedido a los vecinos de la mujer que proporcionen cualquier video que haya podido captar personas o cosas extrañas antes y después de la desaparición de la mujer.

Las autoridades han intensificado sus recorridos por las colinas de Catalina Foothills, el vecindario desértico en el norte de Tucson en el que residía la mujer, donde se encontraron unos guantes.

Las imágenes recuperadas de la cámara del timbre de la casa de Guthrie la noche de su desaparición muestran a una persona enmascarada con guantes de boxeo.

Este jueves se cumplen doce días de la intensa búsqueda. La familia reportó la desaparición después de que la mujer no fue a la iglesia el domingo por la mañana, como acostumbraba a hacerlo.

publicó hoy un emotivo video en Instagram que la muestra a ella y su hermana de niñas, con su madre. "Nunca nos rendiremos", escribió la periodista en el caso que ha acaparado el interés nacional.

cc/bmc

