La diócesis de la Iglesia Católica en el distrito de Brooklyn, en Nueva York, busca resolver unas mil 100 demandas por abuso sexual que aún tiene pendientes tras haber pagado en los últimos años 100 millones de dólares a 500 víctimas, informó hoy su obispo Robert Brennan.

"Hoy anuncio que la Diócesis tiene la intención de buscar una resolución global de los aproximadamente mil 100 casos restantes. Nos esforzaremos por resolver con celeridad todas las reclamaciones con fundamento y evitar la pérdida de tiempo, los gastos y la tensión emocional que los juicios individuales causarían a las víctimas-sobrevivientes", señalo el obispo en una carta publicada en la página de la Diócesis.

Los casos fueron presentados bajo la Ley de Víctimas Infantiles de 2019, que eliminó el plazo de prescripción para procesar delitos de abuso sexual infantil y presentar demandas civiles por daños y perjuicios contra personas, instituciones públicas e instituciones privadas relacionadas con el abuso sexual infantil. La ley aumentó de 23 a 55 años la edad para presentar la demanda.

Lee también Mudanza en el Vaticano: El papa León XIV cambia de residencia; ¿dónde vivirá el líder de la Iglesia católica?

El programa de la entidad para compensar a las víctimas comenzó en 2017 y ha destinado unos 100 millones de dólares a 500 supervivientes de abusos desde entonces, indica la carta.

Brennan, obispo de la Diócesis de Brooklyn desde 2021, indicó además en la carta que los abogados de la Diócesis han hablado con los abogados de los cientos de demandantes para iniciar el proceso del acuerdo en las acusaciones que aún enfrentan, en casos que en un 90 % ocurrieron en las décadas de 1960 y 1970.

De acuerdo con el obispo, la Diócesis está recortando gastos y reservando fondos considerables para compensar a las víctimas, y ha estado colaborando con representantes de sus aseguradoras para obtener fondos adicionales para este propósito.

Lee también Marcial Maciel, a 18 años de su muerte en total impunidad; la “violencia espiritual” ejercida por el abuso sexual infantil

En la carta dirigida a los feligreses, Brennan pidió nuevamente disculpas a todas las víctimas y afirmó que la Diócesis espera que con "una acción justa e integral" para resolver las demandas "pueda impulsar el proceso de sanación".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/bmc