SRE: Aún quedan más de mil 500 toneladas de ayuda humanitaria para Cuba; destaca llegada de dos buques a la isla

Realizan mega aseguramiento de pipas y autos de huachicol en Minatitlán, Veracruz; hallan más de 82 mil litros de hidrocarburo

Embajada de EU aplaude a gobierno de México medidas contra competencia desleal; son una piedra en el zapato, dice

Designan a Rosaura Martínez Ruíz nueva integrante de la Junta de Gobierno de la UNAM; es hija de la secretaria de Ciencias

VIDEOS: Al grito de "¡no tenemos miedo!", realizan primera manifestación opositora tras caída de Maduro; congrega a miles en Venezuela

Defensa y Marina asisten a “Conferencia de jefes de Defensa del Hemisferio Occidental”; ratifican compromiso con seguridad regional

Cooperativa La Cruz Azul confirma recuperación de planta en Tula, Hidalgo; anuncia inicio de nueva etapa

“No estoy de acuerdo”; Sheinbaum rechaza destape de Ruth González a gubernatura de SLP

Tesorero del exalcalde de Tequila declaró ingresos por 34 millones de pesos

Ramírez Cuevas niega dichos sobre huachicol fiscal y descarta "guerra civil" en Morena; exige pruebas a Julio Scherer

Así fue el operativo en planta Cruz Azul en Tula, Hidalgo; reportan enfrentamiento, heridos y detenidos

Se registra un sismo magnitud 4.6 en Guerrero; epicentro al norte de Tlapa

La diócesis de la en el distrito de Brooklyn, en Nueva York, busca resolver unas mil 100 demandas por abuso sexual que aún tiene pendientes tras haber pagado en los últimos años 100 millones de dólares a 500 víctimas, informó hoy su obispo Robert Brennan.

"Hoy anuncio que la Diócesis tiene la intención de buscar una resolución global de los aproximadamente mil 100 casos restantes. Nos esforzaremos por resolver con celeridad todas las reclamaciones con fundamento y evitar la pérdida de tiempo, los gastos y la tensión emocional que los juicios individuales causarían a las ", señalo el obispo en una carta publicada en la página de la Diócesis.

Los casos fueron presentados bajo la Ley de Víctimas Infantiles de 2019, que eliminó el plazo de prescripción para procesar delitos de abuso sexual infantil y presentar demandas civiles por daños y perjuicios contra personas, instituciones públicas e instituciones privadas relacionadas con el abuso sexual infantil. La ley aumentó de 23 a 55 años la edad para presentar la demanda.

El programa de la entidad para compensar a las víctimas comenzó en 2017 y ha destinado unos 100 millones de dólares a 500 supervivientes de abusos desde entonces, indica la carta.

Brennan, obispo de la Diócesis de Brooklyn desde 2021, indicó además en la carta que los abogados de la Diócesis han hablado con los abogados de los cientos de demandantes para iniciar el proceso del acuerdo en las acusaciones que aún enfrentan, en casos que en un 90 % ocurrieron en las décadas de 1960 y 1970.

De acuerdo con el obispo, la Diócesis está recortando gastos y reservando fondos considerables para compensar a las víctimas, y ha estado colaborando con representantes de sus aseguradoras para obtener fondos adicionales para este propósito.

En la carta dirigida a los feligreses, Brennan pidió nuevamente disculpas a todas las víctimas y afirmó que la Diócesis espera que con "una acción justa e integral" para resolver las demandas "pueda impulsar el proceso de sanación".

