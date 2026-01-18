Más Información

Sheinbaum descarta vuelos militares de EU en México; “en territorio nacional, no”

Sheinbaum descarta vuelos militares de EU en México; “en territorio nacional, no”

Detienen a autor material de doble feminicidio en Acapulco; también arrestan a cómplice que lo ayudó a ocultarse

Detienen a autor material de doble feminicidio en Acapulco; también arrestan a cómplice que lo ayudó a ocultarse

Crece decomiso de huachicol y droga en tractocamiones

Crece decomiso de huachicol y droga en tractocamiones

¿Quién ha sido invitado al Consejo de paz para Gaza de Trump?

¿Quién ha sido invitado al Consejo de paz para Gaza de Trump?

La difícil ruta legal para defender a víctimas de IA

La difícil ruta legal para defender a víctimas de IA

Bolsas de nicotina; sin regulación y con dosis hasta 25 veces más altas que un cigarro

Bolsas de nicotina; sin regulación y con dosis hasta 25 veces más altas que un cigarro

Ante la invitación al para acudir a México, la sostuvo que el mensaje del Sumo Pontífice es muy necesario ante las circunstancias abrumadoras en varias regiones del país.

A través de su editorial Desde la Fe, expresó que “nuestro país requiere de un abrazo espiritual, un abrazo amoroso, que nos recuerde que somos hijos de Dios”.

“En México, nos preguntamos, ¿cuántos bautizados participan en la desaparición de personas?, ¿cuántos bautizados participan en los asesinatos y en la?, ¿cuántos bautizados promueven el aborto como un derecho?”, dijo.

Lee también

Además, recordó las palabras del Papa León XIV, quien recientemente llamó a la construcción de la paz, a volver a escucharnos como ciudadanos del mundo, a detener las guerras, a detener las persecuciones, a tratar como personas a los migrantes, a defender la vida, a detener las persecuciones religiosas.

“Como pueblo de Dios, en una fe, ¿nos preocupamos del que sufre, del migrante, del pobre?, ¿o volteamos la cara hacia otro lado para evitar problemas?, ¿participamos y promovemos ?, ¿odiamos a nuestros hermanos que no comparten las mismas convicciones políticas o las mismas creencias?”, manifestó.

Por ello, destacó que no hace falta esperar a que Su Santidad visite el país para iniciar una conversión real de corazón, “porque claro que lo necesitamos en nuestra tierra, su abrazo, su mensaje, que nos llene de esperanza y amor”.

Lee también

“Pero estamos en muy buen tiempo de demostrar si estamos preparados para escuchar y atender con actos el mensaje del Santo Padre, que nos habla a todos”, agregó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]