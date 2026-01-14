Más Información

Anticorrupción revela que ya hay investigaciones por descarrilamiento; revisará que no haya omisiones

Anticorrupción revela que ya hay investigaciones por descarrilamiento; revisará que no haya omisiones

Estos son los países afectados por la suspensión de emisión de visas de EU, según medios

Estos son los países afectados por la suspensión de emisión de visas de EU, según medios

Sheinbaum defiende a Layda Sansores tras detención de rector en Campeche; ella "ha luchado por la democracia toda su vida", dice

Sheinbaum defiende a Layda Sansores tras detención de rector en Campeche; ella "ha luchado por la democracia toda su vida", dice

Suprema Corte ratifica blindaje a Abelina López; alcaldesa de Acapulco es acusada por desvío de casi 900 mdp

Suprema Corte ratifica blindaje a Abelina López; alcaldesa de Acapulco es acusada por desvío de casi 900 mdp

Cruz Azul vs Atlas: Horario y canales para ver EN VIVO la Liga MX, HOY, miércoles 14 de enero

Cruz Azul vs Atlas: Horario y canales para ver EN VIVO la Liga MX, HOY, miércoles 14 de enero

Senadora de Morena presenta punto de acuerdo para proteger datos de usuarios de líneas telefónicas; advierte vulneraciones de seguridad

Senadora de Morena presenta punto de acuerdo para proteger datos de usuarios de líneas telefónicas; advierte vulneraciones de seguridad

El arzobispo primado de México, Carlos Aguiar Retes, y el obispo auxiliar de la Arquidiócesis, Francisco Javier Acero, se reunieron hoy con el , en el Vaticano.

Durante la audiencia el cardenal Aguiar Retes informó al Papa sobre los avances del proceso sinodal que se vive en la Arquidiócesis Primada de México.

El Papa León XIV agradeció de manera especial el trabajo y compromiso de los sacerdotes, las comunidades religiosas, los agentes de Pastoral y los laicos, y animó a continuar fortaleciendo este proceso de escucha, discernimiento y corresponsabilidad pastoral”, detalló la Arquidiócesis Primada de México a través de un comunicado.

Lee también

El arzobispo Carlos Aguiar Retes aprovechó el encuentro para reiterar al la invitación que le hizo pocos días después del cónclave, para visitar México.

“Ante ello, el santo padre se mostró agradecido y manifestó su deseo e interés de estar pronto en nuestro país, para encomendar su pontificado a la Virgen de Guadalupe”, refirió la Arquidiócesis Primada de México.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]