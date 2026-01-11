El actor y productor Eduardo Verástegui aseguró que el Estado mexicano lo censura y atenta contra su libertad de expresión, después de que la Defensoría de las Audiencias de Canal Catorce y Canal Once explicó las razones por las que no se transmitió una entrevista que le realizó Sabina Berman para su programa Largo Aliento.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, el actor conservador le escribió al Papa León XIV que “esta situación no puede ser ignorada”, ya que precisamente por expresar sus convicciones, como afirmar que el aborto es el asesinato de un bebé, fue censurado de los medios públicos, “financiados con impuestos del pueblo mexicano”.

“Este hecho confirma una realidad preocupante: el Estado mexicano está restringiendo la libertad de expresión y discriminando a los católicos practicantes”, condenó el productor de “Sound of Freedom”.

De acuerdo con el actor afín a la ultraderecha, hay millones de católicos patriotas mexicanos que aman a la nación y a su religión, quienes exigen ser escuchados y no censurados.

“La soberanía no se pierde por el señalamiento internacional. Se pierde cuando el propio gobierno censura, reprime y niega la libertad de expresión”, agregó.

Hizo un llamado a que los gobiernos del mundo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el secretario de Estado de EU, Marco Rubio, observen “con atención la situación que atraviesa México”.

“Las relaciones internacionales sólidas se fortalecen cuando están acompañadas de un compromiso claro con la verdadera democracia, el Estado de derecho y las libertades fundamentales”, subrayó.

Indicó que mantener una relación “normal” con un presunto “narco-Estado” puede debilitar estos principios y generar una “percepción equivocada de normalidad entre millones de mexicanos”.

Verástegui retomó las palabras del Sumo Pontífice, quien alertó el pasado viernes 9 de enero que en el contexto actual, estamos asistiendo a un auténtico “cortocircuito” de los derechos humanos, en donde las libertades de expresión, religiosa y el derecho a la vida “están siendo restringidos”.

El Papa León XIV advirtió una oleada de censura “en nombre de otros pretendidos nuevos derechos, con el resultado de que el propio marco de los derechos humanos está perdiendo su vitalidad y dejando espacio para la fuerza y la opresión”.

