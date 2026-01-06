El actor y productor mexicano, Eduardo Verástegui, aseguró que el aborto es un crimen, pues representa “el asesinato de un bebé, cigoto, embrión o feto, según en la etapa de desarrollo, que no se puede defender”.

En una entrevista con Sabina Berman para su programa Largo Aliento, que se estrenará el próximo jueves 8 de enero de 2026 a las 21:00 horas en Canal Catorce, Verástegui afirmó que su ideal es defender “la vida de todos”, incluida la propia, la de sus familiares y la de los niños de la calle.

En un adelanto de la charla publicado por Sabina Berman, la periodista le pregunta al ultraderechista por qué se mete en la vida de las mujeres, quienes han luchado durante décadas por el derecho a decidir si quieren ser madres o no:

“Y yo te agradezco mucho que nos quieras cuidar a todos, excepto cuando nosotros no queremos que nos cuides”, le dice Berman a Verástegui después de que el actor afirmara que busca defender la vida de todos.

En otro adelanto publicado por Canal Catorce, se escucha al productor mexicano aseverar que en México no hay una verdadera democracia, sino que existe una “partidocracia”.

“En México no hay oposición, hay una 'opoficción', todo es falso. Todo es un circo, no hay elecciones, hay selecciones”, expresa el productor del largometraje “Sound of Freedom”.

“El aborto es un crimen… Yo quiero defender la vida de todos…”: @EVerastegui



“Y yo te agradezco mucho que nos quieras cuidar a todos, excepto cuando nosotros no queremos que nos cuides.”: @sabinaberman



SOY UN MISIONERO: EDUARDO VERÁSTEGUI#LargoAliento



Jue. 21:00… pic.twitter.com/UgYoVeae1j — Sabina Berman (@sabinaberman) January 7, 2026

Eduardo Verástegui, autoproclamado defensor de la libertad y detractor de lo “woke”, ha buscado formalizar ante el Instituto Nacional Electoral (INE) la conformación de su partido político Movimiento Viva México, en el que supuestamente busca defender la vida, la familia y la libertad.

Según él, este movimiento va más allá de ser solo un partido, pues pretende “despertar una fuerza nacional que protegerá con firmeza nuestra cultura y raíces”.

Opositor de los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación y del PAN encabezado por Jorge Romero, Verástegui ha solicitado que los panistas de “buena voluntad” renuncien a la “cultura de la muerte” de su actual dirigente para sumarse a su movimiento.

En las elecciones federales de 2024, el actor buscó participar por la Presidencia de la República, sin embargo, se vio forzado a abandonar sus aspiraciones tras obtener apenas un 14% de las firmas necesarias para oficializar su candidatura independiente.

La emisión de Largo Aliento que contará con la participación de Eduardo Verástegui se transmitirá el jueves 8 de enero en Canal Catorce a las 21:00 horas y el sábado 10 de enero en Canal Once a las 21:00 horas.

