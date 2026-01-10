Eduardo Verástegui hizo un extrañamiento al Canal 14, parte del Sistema de Radiodifusión del Estado Mexicano, por no transmitir una entrevista que le hizo para dicha señal la comunicadora Sabina Berman y en la que se debatieron temas como el del aborto.

Por medio de sus redes sociales el activista, actor y productor de cine aseguró que dicha plática estaba programada para salir en el jueves, pero no sucedió, llegando a preguntarle a la misma Berman en X, qué había sucedido.

Verástegui es conocido por su oposición a la llamada 4T, pues el año pasado llamó a la gente a no afiliarse a Morena, además de señalar que hay algunos miembros que forman parte de la corrupción.

“Agradezco la invitación a dialogar y confrontar ideas, aún viniendo de un medio con una línea de editorial de izquierda. En una democracia sana el debate abierto siempre tiene que celebrarse. Sin embargo la entrevista anunciada ayer no salió al aire y hasta ahorita no tengo claridad sobre lo que ocurrió”, escribió Verástegui, arrobando a Berman.

“En unos días confirmaremos si fue o no un tema de censura. Si lo fue, es grave. Un canal público no quiere que los mexicanos escuchen lo que tenemos que decir como movimiento, Sigo confiando en que no fue así, por ahora veremos”, redactó el histrón en otro mensaje.

Berman respondió por la misma vía, asegurando desconocer lo que había ocurrido.

“Resultó un debate de valor público. Espero igual que sí se transmita”, contestó la escritora y guionista.

El miércoles, la propia Berman colgó en su cuenta de X un fragmento de la entrevista para promover la emisión de “Largo Aliento”, para el jueves a las 21:00 horas.

“El aborto es un crimen. Yo quiero defender la vida de todos”, dice Verástegui.

“Te agradezco mucho que nos quieras cuidar a todos, excepto cuando nosotros no queremos que nos cuides”, responde Berman.

En un mensaje más reciente, Verástegui pregunta sobre el máximo responsable de programación de Canal 14, señalándolo como posible responsable de que la entrevista no se transmitiera.

En comentarios la gente se ha puesto a favor y en contra de Verástegui.

