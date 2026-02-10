El Departamento del Sheriff del Condado de Pima, Arizona, con la ayuda del FBI, detuvo a un individuo para interrogarlo en relación con el secuestro de Nancy Guthrie, dijeron medios como ABC News, CNN y TMZ citando a un funcionario policial informado sobre la investigación.

La persona fue detenida en un lugar al sur de Tucson, dijo la fuente, y la policía se estaba preparando para buscar en un lugar asociado con el individuo. La fuente enfatizó que la persona no ha sido acusada. TMZ añadió que no es integrante de la familia Guthrie.

TMZ reportó que, según sus fuentes, el secuestrador es del área de Tucson y escribió la nota de rescate que fue enviada a un par de estaciones de televisión de Tucson y a ellos.

Una cuenta de Bitcoin vinculada a las supuestas cartas de rescate enviadas a varios medios de comunicación ha registrado actividad, dijo el martes el fundador de TMZ, Harvey Levin.

"Sólo puedo decirle que hemos visto actividad en la cuenta", dijo Levin a Erin Burnett de CNN sin dar más detalles.

El FBI difundió el martes imágenes de un individuo enmascarado, descrito como "armado", que parece manipular la cámara de la puerta de entrada del domicilio de la madre de la presentadora estrella de la TV estadounidense desaparecida desde hace diez días.

Nancy Guthrie, madre de la periodista de NBC News Savannah Guthrie, se cree que fue secuestrada de su casa en Arizona la noche del 31 de enero o en la madrugada del 1 de febrero.

El caso, envuelto en misterio, suscita una enorme cobertura mediática.

El martes, Kash Patel, director del FBI, publicó en su cuenta de X seis fotos y tres videos en blanco y negro que muestran a un individuo con el rostro cubierto en el porche de la casa de la mujer de 84 años.

"Desde esta mañana, las fuerzas del orden han descubierto estas nuevas imágenes, hasta ahora inaccesibles, que muestran a un individuo armado que parece haber manipulado la cámara de la puerta de entrada de Nancy Guthrie la madrugada de su desaparición", afirmó Patel.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, abrió el martes su rueda de prensa informando que el presidente Donald Trump acababa de revisar estas imágenes.

"El presidente anima a cualquier estadounidense que tenga la más mínima información sobre el sospechoso, en cualquier parte del país, a llamar al FBI", declaró.

El FBI también indicó que la familia de Nancy Guthrie habían recibido una carta de rescate en la que se exigía el pago de una suma de dinero.

