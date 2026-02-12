La embajadora estadounidense en República Dominicana anunció el jueves el cierre de su oficina de la agencia antidrogas DEA en el país ante sospechas de corrupción.

La DEA mantenía, hasta ahora, una estrecha relación con las autoridades dominicanas. La embajadora Leah Campos no precisó qué caso llevó a la decisión.

"La corrupción no tiene espacio en el gobierno de los Estados Unidos ni en ningún otro", dijo Campos en un comunicado publicado en X.

"Es una violación repugnante y deshonrada de la confianza pública usar el cargo oficial para beneficio propio", añadió. "No toleraré ni siquiera la percepción de corrupción en ningún lugar de la Embajada que dirijo. Por ello, hoy anuncio el cierre de la oficina de la DEA en Santo Domingo hasta nuevo aviso".

Su despacho dijo a la AFP que no hará más comentarios al respecto.

El anuncio llega una semana después de la visita al país, el 4 de febrero, del jefe de la DEA para el Caribe, Michael Miranda, quien exaltó la política del presidente Luis Abinader sobre el combate contra el narcotráfico.

Miranda sostuvo una reunión con el responsable de la agencia antidrogas dominicana (DNCD).

"Estados Unidos y la República Dominicana avanzan como aliados estratégicos, con una visión compartida y una cooperación sostenida basada en confianza, trabajo en equipo y responsabilidad común", dijo entonces.

