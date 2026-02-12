Más Información
SRE: Aún quedan más de mil 500 toneladas de ayuda humanitaria para Cuba; destaca llegada de dos buques a la isla
Realizan mega aseguramiento de pipas y autos de huachicol en Minatitlán, Veracruz; hallan más de 82 mil litros de hidrocarburo
Embajada de EU aplaude a gobierno de México medidas contra competencia desleal; son una piedra en el zapato, dice
Designan a Rosaura Martínez Ruíz nueva integrante de la Junta de Gobierno de la UNAM; es hija de la secretaria de Ciencias
VIDEOS: Al grito de "¡no tenemos miedo!", realizan primera manifestación opositora tras caída de Maduro; congrega a miles en Venezuela
Defensa y Marina asisten a “Conferencia de jefes de Defensa del Hemisferio Occidental”; ratifican compromiso con seguridad regional
Cooperativa La Cruz Azul confirma recuperación de planta en Tula, Hidalgo; anuncia inicio de nueva etapa
Ramírez Cuevas niega dichos sobre huachicol fiscal y descarta "guerra civil" en Morena; exige pruebas a Julio Scherer
Así fue el operativo en planta Cruz Azul en Tula, Hidalgo; reportan enfrentamiento, heridos y detenidos
La embajadora estadounidense en República Dominicana anunció el jueves el cierre de su oficina de la agencia antidrogas DEA en el país ante sospechas de corrupción.
La DEA mantenía, hasta ahora, una estrecha relación con las autoridades dominicanas. La embajadora Leah Campos no precisó qué caso llevó a la decisión.
"La corrupción no tiene espacio en el gobierno de los Estados Unidos ni en ningún otro", dijo Campos en un comunicado publicado en X.
"Es una violación repugnante y deshonrada de la confianza pública usar el cargo oficial para beneficio propio", añadió. "No toleraré ni siquiera la percepción de corrupción en ningún lugar de la Embajada que dirijo. Por ello, hoy anuncio el cierre de la oficina de la DEA en Santo Domingo hasta nuevo aviso".
Lee también "Pam Bondi estuvo fantástica", dice Trump, tras audiencia sobre el caso Epstein en el Congreso; ella defendió al mandatario
Su despacho dijo a la AFP que no hará más comentarios al respecto.
El anuncio llega una semana después de la visita al país, el 4 de febrero, del jefe de la DEA para el Caribe, Michael Miranda, quien exaltó la política del presidente Luis Abinader sobre el combate contra el narcotráfico.
Miranda sostuvo una reunión con el responsable de la agencia antidrogas dominicana (DNCD).
"Estados Unidos y la República Dominicana avanzan como aliados estratégicos, con una visión compartida y una cooperación sostenida basada en confianza, trabajo en equipo y responsabilidad común", dijo entonces.
Brasil abre investigación por posibles nexos de la red Epstein en el país; avanza bajo secreto para proteger a las víctimas
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]