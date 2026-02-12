Más Información

SRE: Aún quedan más de mil 500 toneladas de ayuda humanitaria para Cuba; destaca llegada de dos buques a la isla

Realizan mega aseguramiento de pipas y autos de huachicol en Minatitlán, Veracruz; hallan más de 82 mil litros de hidrocarburo

Embajada de EU aplaude a gobierno de México medidas contra competencia desleal; son una piedra en el zapato, dice

Designan a Rosaura Martínez Ruíz nueva integrante de la Junta de Gobierno de la UNAM; es hija de la secretaria de Ciencias

VIDEOS: Al grito de "¡no tenemos miedo!", realizan primera manifestación opositora tras caída de Maduro; congrega a miles en Venezuela

Defensa y Marina asisten a “Conferencia de jefes de Defensa del Hemisferio Occidental”; ratifican compromiso con seguridad regional

Cooperativa La Cruz Azul confirma recuperación de planta en Tula, Hidalgo; anuncia inicio de nueva etapa

“No estoy de acuerdo”; Sheinbaum rechaza destape de Ruth González a gubernatura de SLP

Tesorero del exalcalde de Tequila declaró ingresos por 34 millones de pesos

Ramírez Cuevas niega dichos sobre huachicol fiscal y descarta "guerra civil" en Morena; exige pruebas a Julio Scherer

Así fue el operativo en planta Cruz Azul en Tula, Hidalgo; reportan enfrentamiento, heridos y detenidos

Se registra un sismo magnitud 4.6 en Guerrero; epicentro al norte de Tlapa

La embajadora estadounidense en República Dominicana anunció el jueves el cierre de su oficina de la agencia antidrogas en el país ante sospechas de corrupción.

La DEA mantenía, hasta ahora, una estrecha relación con las autoridades dominicanas. La embajadora Leah Campos no precisó qué caso llevó a la decisión.

"La corrupción no tiene espacio en el gobierno de los ni en ningún otro", dijo Campos en un comunicado publicado en X.

"Es una violación repugnante y deshonrada de la confianza pública usar el cargo oficial para beneficio propio", añadió. "No toleraré ni siquiera la percepción de corrupción en ningún lugar de la Embajada que dirijo. Por ello, hoy anuncio el cierre de la oficina de la DEA en Santo Domingo hasta nuevo aviso".

Su despacho dijo a la AFP que no hará más comentarios al respecto.

El anuncio llega una semana después de la visita al país, el 4 de febrero, del jefe de la para el Caribe, Michael Miranda, quien exaltó la política del presidente Luis Abinader sobre el combate contra el narcotráfico.

Miranda sostuvo una reunión con el responsable de la agencia antidrogas dominicana (DNCD).

" y la República Dominicana avanzan como aliados estratégicos, con una visión compartida y una cooperación sostenida basada en confianza, trabajo en equipo y responsabilidad común", dijo entonces.

