Más Información

Llegan a Cuba los barcos con ayuda humanitaria enviados por México; envíos son un símbolo de "solidaridad"

Llegan a Cuba los barcos con ayuda humanitaria enviados por México; envíos son un símbolo de "solidaridad"

Terminarán las redadas masivas en Minnesota; más de 4 mil arrestos y 2 ciudadanos de EU muertos, el saldo de la operación

Terminarán las redadas masivas en Minnesota; más de 4 mil arrestos y 2 ciudadanos de EU muertos, el saldo de la operación

5 mineros de Concordia siguen desaparecidos, confirma minera canadiense; apoya a familias de trabajadores

5 mineros de Concordia siguen desaparecidos, confirma minera canadiense; apoya a familias de trabajadores

Tesorero del exalcalde de Tequila declaró ingresos por 34 millones de pesos

Tesorero del exalcalde de Tequila declaró ingresos por 34 millones de pesos

Ramírez Cuevas niega dichos sobre huachicol fiscal y descarta "guerra civil" en Morena; exige pruebas a Julio Scherer

Ramírez Cuevas niega dichos sobre huachicol fiscal y descarta "guerra civil" en Morena; exige pruebas a Julio Scherer

Cooperativa La Cruz Azul confirma recuperación de planta en Tula, Hidalgo; anuncia inicio de nueva etapa

Cooperativa La Cruz Azul confirma recuperación de planta en Tula, Hidalgo; anuncia inicio de nueva etapa

“No estoy de acuerdo”; Sheinbaum rechaza destape de Ruth González a gubernatura de SLP

“No estoy de acuerdo”; Sheinbaum rechaza destape de Ruth González a gubernatura de SLP

No hay información oficial sobre cierre aéreo en El Paso: Sheinbaum; asegura que acción no afectó a México

No hay información oficial sobre cierre aéreo en El Paso: Sheinbaum; asegura que acción no afectó a México

Claves de la nueva reforma laboral paulatina de 40 horas; ¿patrones podrán descontarte salario?, aquí te contamos

Claves de la nueva reforma laboral paulatina de 40 horas; ¿patrones podrán descontarte salario?, aquí te contamos

Extitular de Anticorrupción acusa omisiones en la Auditoría Superior; afirma que dejaron al crimen organizado filtrarse en México

Extitular de Anticorrupción acusa omisiones en la Auditoría Superior; afirma que dejaron al crimen organizado filtrarse en México

Detienen a “El Bebelín” en Iztacalco; presunto integrante de la Anti Unión Tepito portaba arma y droga

Detienen a “El Bebelín” en Iztacalco; presunto integrante de la Anti Unión Tepito portaba arma y droga

CDMX, la ciudad más videovigilada del continente; Salvador Guerrero expone plan del C5 rumbo al Mundial en Con los de Casa

CDMX, la ciudad más videovigilada del continente; Salvador Guerrero expone plan del C5 rumbo al Mundial en Con los de Casa

Washington. Dos estadounidense desplegados como parte del enorme refuerzo militar en el chocaron, lo que dejó a dos militares con heridas leves, informó el Comando Sur de Estados Unidos.

El destructor USS Truxtun y el buque de abastecimiento USNS Supply colisionaron el miércoles mientras el buque de guerra recibía una nueva carga de suministros.

La maniobra suele implicar que las embarcaciones naveguen en paralelo, por lo general a una distancia de cientos de pies, mientras el y los suministros se transfieren a través del espacio mediante mangueras y cables.

El comunicado militar indicó que dos integrantes del personal reportaron lesiones leves tras la y que ambos se encontraban en condición estable. Según el Comando Sur, los dos buques ahora navegan sin problema.

Lee también

El USS Truxtun es una incorporación reciente a la gran presencia colisión en el Caribe, que asciende a 12 buques, incluido el más grande del mundo, el , y varios buques de asalto anfibio que transportan a miles de marines.

El gobierno del presidente incrementó la presencia militar en la región para llevar a cabo una serie de ataques contra presuntas embarcaciones de , incautar petroleros sancionados y realizar una redada sorpresa que capturó al entonces presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

El USS Truxtun salió de su puerto base en Norfolk, Virginia, el 3 de febrero. El destructor tuvo que regresar a puerto durante varios días para realizar “una reparación emergente de equipo” y finalmente zarpó hacia el Caribe el 6 de febrero, según un funcionario de la Marina que habló bajo condición de anonimato para tratar detalles operativos sensibles.

Lee también

Marine cae por la borda

Además, fuentes militares informaron este jueves que un marine de Estados Unidos asignado a un en el Caribe cayó por la borda a principios de febrero y fue declarado muerto.

El infante de Marina -el cabo de primera clase Chukwuemeka Oforah, de 21 años- supuestamente cayó del "USS Iwo Jima" el 7 de febrero y fue declarado fallecido tras "una extensa operación de búsqueda y rescate, las 24 horas del día, durante 72 horas", indicó el Cuerpo de Marines en un comunicado.

Lee también

informó primero sobre la colisión, algo poco común en buques de guerra. La colisión más reciente de la Marina ocurrió en febrero de 2025, cuando el portaaviones USS Harry S. Truman chocó con un buque mercante justo a las afueras del canal de Suez, cerca de Port Said, Egipto. Eso provocó daños menores al Truman, pero no hubo heridos.

Una difundida en diciembre reveló que, como el portaaviones iba retrasado respecto al cronograma, el oficial que lo navegaba lo condujo a una velocidad peligrosamente alta.

El informe determinó que, cuando un buque mercante se desplazó hacia una trayectoria de colisión con el portaaviones, el oficial a cargo no tomó medidas suficientes para apartarse, y que el buque viajaba tan rápido que habría necesitado casi una milla y media para detenerse después de parar los motores.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Sin cita para la CURP Biométrica Qué hacer si no hay fechas en febrero y los trámites que NO podrás realizar sin ella. Foto: Especial

¿Sin cita para la CURP Biométrica? Qué hacer si no hay fechas en febrero y los trámites que NO podrás realizar sin ella

CONAVI 2026 Cómo hacer el pre-registro paso a paso y requisitos obligatorios para obtener tu vivienda. Foto: Especial / Secretaria de Bienestar

CONAVI 2026: Cómo hacer el pre-registro paso a paso y requisitos obligatorios para obtener tu vivienda

Es oficial: abren registro para Pensión Bienestar Adultos mayores y Mujeres Bienestar; calendario y requisitos. Foto: Especial / Secretaría de Bienestar

Es oficial: abren registro para Pensión Bienestar Adultos Mayores y Mujeres Bienestar; calendario y requisitos

iStock/Emmanuel Flores/ Visa americana. ¿Cuándo hay citas en Guadalajara?

Consulado de Guadalajara abre nuevas fechas y acelera el trámite de visa americana de turista

visa americana. Foto: iStock

Entrevista de visa americana: los objetos prohibidos que pueden meterte en problemas