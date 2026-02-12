Washington. Dos buques de la Marina estadounidense desplegados como parte del enorme refuerzo militar en el mar Caribe chocaron, lo que dejó a dos militares con heridas leves, informó el Comando Sur de Estados Unidos.

El destructor USS Truxtun y el buque de abastecimiento USNS Supply colisionaron el miércoles mientras el buque de guerra recibía una nueva carga de suministros.

La maniobra suele implicar que las embarcaciones naveguen en paralelo, por lo general a una distancia de cientos de pies, mientras el combustible y los suministros se transfieren a través del espacio mediante mangueras y cables.

El comunicado militar indicó que dos integrantes del personal reportaron lesiones leves tras la colisión y que ambos se encontraban en condición estable. Según el Comando Sur, los dos buques ahora navegan sin problema.

Lee también Nuevo ataque de EU a presunta narcolancha deja dos muertos; buque transitaba en el Pacífico Oriental

El USS Truxtun es una incorporación reciente a la gran presencia colisión en el Caribe, que asciende a 12 buques, incluido el portaaviones más grande del mundo, el USS Gerald R. Ford, y varios buques de asalto anfibio que transportan a miles de marines.

El gobierno del presidente Donald Trump incrementó la presencia militar en la región para llevar a cabo una serie de ataques contra presuntas embarcaciones de narcotráfico, incautar petroleros sancionados y realizar una redada sorpresa que capturó al entonces presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

El USS Truxtun salió de su puerto base en Norfolk, Virginia, el 3 de febrero. El destructor tuvo que regresar a puerto durante varios días para realizar “una reparación emergente de equipo” y finalmente zarpó hacia el Caribe el 6 de febrero, según un funcionario de la Marina que habló bajo condición de anonimato para tratar detalles operativos sensibles.

Lee también Witkoff y Kushner visitan el portaaviones USS Abraham Lincoln; ocurre tras conversaciones con Irán sobre su programa nuclear

Marine cae por la borda

Además, fuentes militares informaron este jueves que un marine de Estados Unidos asignado a un buque de guerra en el Caribe cayó por la borda a principios de febrero y fue declarado muerto.

El infante de Marina -el cabo de primera clase Chukwuemeka Oforah, de 21 años- supuestamente cayó del "USS Iwo Jima" el 7 de febrero y fue declarado fallecido tras "una extensa operación de búsqueda y rescate, las 24 horas del día, durante 72 horas", indicó el Cuerpo de Marines en un comunicado.

Lee también Fueron 60 los marinos mexicanos que viajaron en avión militar de EU que aterrizó en Toluca, según dictamen; PAN acusa transgresión de facultades del Senado

The Wall Street Journal informó primero sobre la colisión, algo poco común en buques de guerra. La colisión más reciente de la Marina ocurrió en febrero de 2025, cuando el portaaviones USS Harry S. Truman chocó con un buque mercante justo a las afueras del canal de Suez, cerca de Port Said, Egipto. Eso provocó daños menores al Truman, pero no hubo heridos.

Una investigación difundida en diciembre reveló que, como el portaaviones iba retrasado respecto al cronograma, el oficial que lo navegaba lo condujo a una velocidad peligrosamente alta.

El informe determinó que, cuando un buque mercante se desplazó hacia una trayectoria de colisión con el portaaviones, el oficial a cargo no tomó medidas suficientes para apartarse, y que el buque viajaba tan rápido que habría necesitado casi una milla y media para detenerse después de parar los motores.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc