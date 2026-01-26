Más Información

Salen más gastos de la Nueva Corte; compraron togas por casi 300 mil pesos

Campeche silenciado; bajo el acoso de Layda Sansores

Fin de semana negro para ministros de la SCJN; camionetas blindadas, ritual millonario y viaje VIP

Ratifican a Gertz Manero como embajador de México en Reino Unido; legisladores debaten si tiene la preparación

Ministros de la Corte hablan sobre polémica por camionetas blindadas; la seguridad no implica lujo, dicen

Sheinbaum envía carta a Presidente de Corea del Sur; pide que BTS tenga más fechas en México

BTS en México: Profeco anuncia infracción contra Ticketmaster; habilita canal de denuncia exclusivo para conciertos

Sheinbaum: Salinas Pliego ya acudió al SAT a manifestar "su deseo de pagar"; SAT y Grupo Salinas analizan alcance de los beneficios

Revocación de mandato en Oaxaca “es ejemplo para otras entidades”, asegura el INE; resalta impresión de 3 millones de boletas

Noroña se lanza contra ministros de la Corte por devolver camionetas blindadas; fue una “torpeza inconmensurable”, afirma

Minnesota arde, mientras Trump atiza el fuego

Canadá no firmará libre comercio con China; Carney responde a amenaza arancelaria de Trump

Miami. El grupo de de propulsión nuclear USS Abraham Lincoln llegó a , informó este lunes el Comando Central de Estados Unidos (Centcom), tras el anuncio del presidente de enviar una “flota enorme” ante la represión contra las protestas en Irán.

El Centcom anunció en sus redes sociales que el “Grupo de Portaaviones de Ataque Abraham Lincoln Carrier está ahora desplegado en Medio Oriente para promover la seguridad regional y la estabilidad”, aunque no mencionó de forma directa a ni precisó la cantidad de elementos desplegados.

“Los marineros a bordo del USS Abraham Lincoln (CVN 72) realizan un mantenimiento rutinario mientras el portaaviones navega el el 26 de enero”, indicó el organismo militar, con base en Florida, en el texto de un párrafo.

Estos portaaviones de la clase Nimitz son los “buques de guerra más grandes del mundo”, según la Marina de .

Las embarcaciones apoyan y operan a los aviones que realizan ataques a objetivos por aire, a flote del agua y en las costas, además de estar en “operaciones sostenidas de proyección de poder en apoyo de Estados Unidos y fuerzas aliadas”, detalló el sitio web oficial.

El despliegue ocurre tras la orden del presidente Trump, quien anunció la semana pasada que Estados Unidos tenía una “flota enorme” que se dirigía a cercanas a Irán, a cuyo gobierno advirtió sobre la necesidad de que cese la represión contra la oleada de protestas que sacudieron el país persa.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Baghaei, respondió este lunes que el envío de la flota estadounidense a la región no afectará su determinación para defenderse, pero advirtió que generará una que “afectará a todos” los países de la zona.

La República Islámica ha acusado a Estados Unidos ede organizar unas protestas que ha tachado de “terroristas” y cuyos muertos cifran en 3 mil 117, mientras organizaciones civiles opositoras como HRANA, con sede en Estados Unidos, informan de 5 mil 495 los fallecidos.

