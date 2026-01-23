Más Información

Para el periodo 2026-2027, en se invertirán 20 mil millones de pesos en materia de infraestructura, informó la presidenta . Entre las acciones a realizar se encuentran: construcción de viviendas y puentes, mejoramiento al sistema de agua potable, desazolve y encauzamiento de ríos, causados por las lluvias torrenciales registradas en octubre de 2025.

En materia de , Edna Vega Rangel, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), dio a conocer que se contemplan dos tipos de casas (ambas con ambas con dos recámaras, sala, comedor, baño, cocina y jardín) para iniciar con la reconstrucción en zonas afectadas por las lluvias.

Los dos proyectos, a cargo de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), tienen lotes individuales de 98 metros cuadrados y con 60 metros cuadrados y una dimensión de lote de 105 m2. Informó que las afectaciones por lluvias dejaron un saldo de 33 mil 857 viviendas con daño total o daño mayor.

“Un segundo proyecto con el que se puede atender a las familias de Poza Rica que es un proyecto muy importante que el desarrollador donó gracias a la comunicación de la gobernadora, donó el suelo el sector privado y que nos da justamente para construir aproximadamente 3 mil 500”, dijo.

Durante la conferencia matutina de este viernes 23 de enero en la Base Aeronaval de Veracruz, dio a conocer que el mayor número de afectaciones es Poza Rica de Hidalgo con 3 mil 18 familias. Por lo que hizo un llamado a las comunidades a que estén atentas a las visitas del personal del gobierno del estado, de Sedatu y de la Conavi, quienes se identificarán para tener datos precisos de cada vivienda y de las características de las familias.

