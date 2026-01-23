Más Información
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó la inversión de 4 mil 319 millones de pesos para la reconstrucción de carreteras, caminos y puentes en Veracruz, los cuales fueron afectados por las inundaciones en octubre de 2025. Para reparar el drenaje y desazolvar ríos, el gobierno federal también invertirá 2 mil 595 millones de pesos.
Durante la conferencia matutina de este viernes 23 de enero en la Base Aeronaval de Veracruz, explicó que de la Red Federal Libre de Peaje se tienen contempladas 50 acciones en 426 km, obras de drenaje y conservación de carreteras. Sobre la red estatal, se implementarán 35 acciones, 287 kilómetros desde estabilización de taludes, obras de drenaje, muros de contención y bacheo.
Se rehabilitarán 18 puentes (1.6 km) de manera que no sean afectados por futuras lluvias. Destacó que en coordinación con los habitantes, se reubicarán 4 mil, lo que será inversión por parte del gobierno federal.
La mandataria recordó que tras la contingencia, el gobierno otorgó un apoyo de 20 mil pesos manera directa y dependiendo de las afectaciones en los hogares, se les brindaron hasta 70 mil pesos: “Y falta que les entreguemos los enseres domésticos una vez que sean rehabilitadas también las viviendas”, dijo.
