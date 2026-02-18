Más Información

Detectan que Marx Arriaga también tenía aviadores en su oficina de la SEP

Detectan que Marx Arriaga también tenía aviadores en su oficina de la SEP

INE reporta un caso de sarampión; aplican home office y campaña de vacunación interna

INE reporta un caso de sarampión; aplican home office y campaña de vacunación interna

Sheinbaum va por eliminar pensiones millonarias de exfuncionarios de confianza; anuncia iniciativa de reforma

Sheinbaum va por eliminar pensiones millonarias de exfuncionarios de confianza; anuncia iniciativa de reforma

La NFL confirma el regreso de los 49ers de San Francisco a México

La NFL confirma el regreso de los 49ers de San Francisco a México

Sergio Mayer se ausenta del Congreso para entrar a "La casa de los famosos"; usuarios lo cuestionan

Sergio Mayer se ausenta del Congreso para entrar a "La casa de los famosos"; usuarios lo cuestionan

Anticorrupción pide denuncias formales tras señalamientos de Julio Scherer Ibarra; “la narrativa no es suficiente”, advierte

Anticorrupción pide denuncias formales tras señalamientos de Julio Scherer Ibarra; “la narrativa no es suficiente”, advierte

Hacia 2027 fisuras se intensificarán dentro de Morena, advierten expertos

Hacia 2027 fisuras se intensificarán dentro de Morena, advierten expertos

Pensión del Bienestar: ¿quiénes se registran hoy 18 de febrero?; conoce los detalles

Pensión del Bienestar: ¿quiénes se registran hoy 18 de febrero?; conoce los detalles

Captan golpiza de uniformados a joven en Peribán, Michoacán; Sedena da vista al MP para investigar

Captan golpiza de uniformados a joven en Peribán, Michoacán; Sedena da vista al MP para investigar

Grecia Quiroz presenta denuncia contra Leonel Godoy, Raúl Morón e Ignacio Campos; los acusa de participar en asesinato de Carlos Manzo

Grecia Quiroz presenta denuncia contra Leonel Godoy, Raúl Morón e Ignacio Campos; los acusa de participar en asesinato de Carlos Manzo

Clara Brugada asegura que libro de Julio Scherer busca dañar su imagen; pide mostrar pruebas de señalamientos

Clara Brugada asegura que libro de Julio Scherer busca dañar su imagen; pide mostrar pruebas de señalamientos

Toronto.- Ryan Wedding, el exolímpico canadiense que se convirtió en uno de los principales de Norteamérica, contrató a un grupo de sicarios colombianos vinculados con Pablo Escobar para asesinar a un informante del , según revelaron este miércoles medios canadienses.

La radiotelevisión pública canadiense, CBC, señaló que Wedding, de 44 años, contrató a la llamada "Oficina de Envigado", un grupo creado por Escobar y que tras su muerte pasó a ser controlado por el narcotraficante y paramilitar Diego Fernández Murillo, "Don Berna", para asesinar a Jonathan Acevedo García.

Acevedo García, un canadiense de origen colombiano, trabajó para Wedding, conocido como "El jefe", organizando el transporte de cocaína en Norteamérica. Pero a partir de 2024, Acevedo se convirtió en informante del FBI y se ofreció a testificar contra sus jefes.

Lee también

Según documentos presentados por el FBI en los tribunales estadounidenses, y a los que tuvo acceso CBC, Wedding ofreció hasta cinco millones de dólares (mdd) por el asesinato de Acevedo tras saber que estaba colaborando con las autoridades.

El 31 de enero de 2025, poco antes del inicio del juicio contra la organización de Wedding, Acevedo fue asesinado a tiros en Medellín, mientras comía en un restaurante.

Arribo del exatleta olímpico Ryan Wedding al Aeropuerto Internacional de Ontario, California Foto: Tomada de video
Arribo del exatleta olímpico Ryan Wedding al Aeropuerto Internacional de Ontario, California Foto: Tomada de video

Wedding se entregó a las autoridades de EU en México

Los documentos del FBI señalan que la "Oficina de Envigado" vigiló a Acevedo, a su esposa y a otra mujer, identificada como J.R., y que las autoridades describen como "amante" del informante.

Wedding, que en enero se entregó a las autoridades estadounidenses en México, también intentó piratear el móvil de Acevedo utilizando "spyware" por el que pagó 18 mil 500 dólares.

Las autoridades estadounidenses han descrito a Wedding como uno de los narcotraficantes más importantes de Norteamérica y una "versión moderna" de o Joaquín "" Guzmán.

Wedding, nació en Canadá en el seno de una familia de esquiadores y formó parte del equipo del país en los Juegos Olímpicos de Salt Lake City en 2002 para competir en 'snowboard'.

Tras fracasar en la competición olímpica, Wedding empezó a traficar con cannabis en Canadá y posteriormente saltó a la cocaína, para lo cual se asoció con el Cartel de Sinaloa.

           Únete a nuestro canal               ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Cómo vincular mi celular con mi CURP Guía rápida y requisitos actualizados 2026. Foto: Especial

¿Cómo vincular mi celular con mi CURP? Guía rápida y requisitos actualizados 2026

Beca Rita Cetina: ¿Cuándo cae el pago febrero 2026? Calendario por letra y apellido. Foto: iStock / Antonio_Diaz / Djavan Rodriguez

Beca Rita Cetina: ¿Cuándo cae el pago febrero 2026? Calendario por letra y apellido

Visa láser. iStock/ peterschreiber.media

Citas para visa americana en México: ¿Cuál es el tiempo de espera en la Embajada y sus Consulados en febrero de 2026?

Consulado de Estados Unidos. iStock/Mariia Vitkovska. iStock/Mariia Vitkovska

Consulado de Estados Unidos en Tijuana busca asistente de visa: Paga $347,433 al año

Canadá: iStock/JulieAlexK

Estos son los mexicanos que no requieren visa y sólo deben tramitar una eTA para viajar a Canadá