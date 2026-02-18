Toronto.- Ryan Wedding, el exolímpico canadiense que se convirtió en uno de los principales narcotraficantes de Norteamérica, contrató a un grupo de sicarios colombianos vinculados con Pablo Escobar para asesinar a un informante del FBI, según revelaron este miércoles medios canadienses.

La radiotelevisión pública canadiense, CBC, señaló que Wedding, de 44 años, contrató a la llamada "Oficina de Envigado", un grupo creado por Escobar y que tras su muerte pasó a ser controlado por el narcotraficante y paramilitar Diego Fernández Murillo, "Don Berna", para asesinar a Jonathan Acevedo García.

Acevedo García, un canadiense de origen colombiano, trabajó para Wedding, conocido como "El jefe", organizando el transporte de cocaína en Norteamérica. Pero a partir de 2024, Acevedo se convirtió en informante del FBI y se ofreció a testificar contra sus jefes.

Según documentos presentados por el FBI en los tribunales estadounidenses, y a los que tuvo acceso CBC, Wedding ofreció hasta cinco millones de dólares (mdd) por el asesinato de Acevedo tras saber que estaba colaborando con las autoridades.

El 31 de enero de 2025, poco antes del inicio del juicio contra la organización de Wedding, Acevedo fue asesinado a tiros en Medellín, mientras comía en un restaurante.

Arribo del exatleta olímpico Ryan Wedding al Aeropuerto Internacional de Ontario, California Foto: Tomada de video

Wedding se entregó a las autoridades de EU en México

Los documentos del FBI señalan que la "Oficina de Envigado" vigiló a Acevedo, a su esposa y a otra mujer, identificada como J.R., y que las autoridades describen como "amante" del informante.

Wedding, que en enero se entregó a las autoridades estadounidenses en México, también intentó piratear el móvil de Acevedo utilizando "spyware" por el que pagó 18 mil 500 dólares.

Las autoridades estadounidenses han descrito a Wedding como uno de los narcotraficantes más importantes de Norteamérica y una "versión moderna" de Pablo Escobar o Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Wedding, nació en Canadá en el seno de una familia de esquiadores y formó parte del equipo del país en los Juegos Olímpicos de Salt Lake City en 2002 para competir en 'snowboard'.

Tras fracasar en la competición olímpica, Wedding empezó a traficar con cannabis en Canadá y posteriormente saltó a la cocaína, para lo cual se asoció con el Cartel de Sinaloa.

