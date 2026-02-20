Más Información
Tepoztlán, Mor.- La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso contra Evaristo “N” por su probable responsabilidad en delitos contra la biodiversidad, tras ser sorprendido en posesión de cuatro ejemplares de serpientes pitón en el municipio de Tepoztlán. El imputado utilizaba a los reptiles para vender fotografías a turistas en el carnaval de ese Pueblo Mágico.
La detención ocurrió el pasado 14 de febrero cuando elementos de la Policía municipal observaron al sujeto extraer a los animales de un contenedor plástico para colocarlos sobre personas y ofrecerles la toma de fotos. Tras no acreditar la procedencia legal ni contar con los permisos federales para el manejo de fauna silvestre, los oficiales lo detuvieron y aseguraron los cuatro ejemplares.
El Ministerio Público de la Federación aportó los datos de prueba suficientes ante un juez de control, quien determinó la existencia de elementos para iniciar el proceso penal. Como medida cautelar, la autoridad judicial impuso al procesado la obligación de presentarse a firma periódica mensual ante el recinto federal, mientras se desahoga la investigación complementaria por la posesión de especies bajo regímenes de protección.
Los ejemplares fueron trasladados a la Fiscalía Federal en el estado de Morelos para su valoración técnica y posterior canalización a unidades de manejo ambiental autorizadas. La FGR reiteró que la explotación y comercialización de fauna silvestre sin autorización constituye un delito federal que atenta contra el equilibrio ecológico y la biodiversidad del país.
