FGR, sin investigación abierta contra Karime Macías, exesposa de Javier Duarte; permanece asilada en Reino Unido

Corte anula aranceles de Trump y estos son los alcances; ¿Qué gravámenes quedan sin efectos?

José Ángel Gurría Treviño, exdirector de la OCDE, recibe pensión millonaria, revela Sheinbaum; cobra 120 mil pesos mensuales

Harfuch habla sobre sanciones de EU a resort de Puerto Vallarta ligada al CJNG; hay más casos en el país, dice

Sheinbaum reacciona a rechazo de la SCJN sobre amparo de Elba Esther Gordillo por pago de ISR; "es resolución de la Corte"

La Fiscalía General de la República (FGR) no tiene en este momento investigación abierta contra , exesposa de , exgobernador de Veracruz, preso en el Reclusorio Norte, quien obtuvo asilo político del Reino Unido, reportaron fuentes federales.

La acusación vigente en su contra y por la que se solicitó su fallida a México, es del ámbito local en la que se le señala del desvío de 122 millones de pesos a empresas fantasma, cuando estuvo como titular del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Veracruz, precisaron.

Por ello, un juez de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz, giró orden de aprehensión contra Macías Tubilla, radicada en Londres, quien desde octubre de 2019 estaba sujeta a un proceso de extradición hasta que finalmente consiguió la protección diplomática de las autoridades inglesas, lo que molestó al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que envió una nota diplomática al Reino Unido.

Expresidenta del DIF estatal de Veracruz, Karime Macías, el 26 de agosto de 2014. Foto: Jair Cabrera
En la audiencia del martes pasado, en la que fue vinculado a proceso por el delito de peculado, Javier Duarte de Ochoa, fue informado de que su exesposa obtuvo el asilo político, lo que lo alegró hasta que el juez de control del Reclusorio Norte, Gustavo Aquiles Villaseñor, le proceso por el desvío de cinco millones de pesos y le dictó prisión preventiva justificada, en una decisión cuestionada por los abogados del exmandatario veracruzano.

Cabe recordar que a finales de octubre de 2018, el gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), solicitó al Reino Unido la detención con fines de extradición de Karime Macías Tubilla, quien huyó a ese país europeo.

En su momento, Alberto Elías Beltrán, encargado de despacho de la extinta PGR, señaló que tenían una investigación abierta contra Karime Macías y varios de los prestanombres de Duarte de Ochoa, los cuales no mencionó por secrecía de la indagatoria.

El exgobernador Javier Duarte en compañía de Karime Macías, presidenta del DIF Veracruz, inaugura el Festival Cumbre Tajín 2014. Foto: Ariel Ojeda
En abril de 2019, un juez federal giró una orden de aprehensión en contra de Mónica Ghihan Macías Tubilla, hermana de la exesposa de Duarte, por el delito de defraudación fiscal por 3.5 millones de pesos.

Según la investigación de la FGR, Mónica Ghihan Macías formó parte de la red de prestanombres creada por Duarte de Ochoa, para adquirir varias propiedades en Estados Unidos, con recursos de procedencia ilícita.

