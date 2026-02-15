Karime Macías Tubilla, exesposa de Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz (quien permanece en el Reclusorio Norte), no será extraditada del Reino Unido tras obtener asilo y no va a enfrentar los señalamientos de un fraude por 112 millones del presupuesto de Veracruz en su gestión en el DIF de la entidad.

Fuentes consultadas manifestaron que la defensa de la exesposa de Duarte interpuso recursos contra su traslado a México, entre ellos que su proceso estaba viciado porque prescribió y no fue notificado por la Secretaría de Relaciones Exteriores al realizar la solicitud de extradición.

La defensa legal argumentó que la acusación contra su clienta se basa en el testimonio de Juan Antonio Nemi Dib, exsecretario de Salud en el gobierno de Duarte, quien supuestamente realizó la confesión bajo tortura.

