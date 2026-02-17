Luego de darse a conocer que Karime Macías Tubilla, exesposa de Javier Duarte, tenía cuadernos con la plana: “Sí merezco abundancia”, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo crítico este hecho y lo relacionó con el actuar de funcionarios del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN).

“Sí merezco abundancia, decía la esposa del gobernador. Imagínense, la esposa de un gobernador repitiendo, porque luego se olvidan de lo que fue el PRI. (...) Esto es el PRI, la esposa de un gobernador que repite varias veces “Sí merezco abundancia”. Imagínense, esta persona que lleva ya bastante tiempo viviendo en Reino Unido, ¿quién sabe con qué dinero?”, cuestionó la Mandataria federal al proyectar una imagen de las libretas de Macías Tubilla.

Sheinbaum enviará carta a Reino Unido sobre Karime Macías

Durante la conferencia matutina de este martes 17 de febrero, indicó que hoy se envía una carta mediante la Embajada de México en Reino Unido, que expresa que la mujer está acusada de fraude y de corrupción: “Entonces sí estamos enviando una nota con este posicionamiento, de extrañamiento, así se dice en términos diplomáticos”, señaló la Jefa del Ejecutivo.

Lee también "Merezco abundancia": las libretas de Karime Macías, exesposa de Javier Duarte; acusada de desviar 112 mdp y hoy con asilo en Reino Unido

El domingo 15 de febrero pasado, la defensa de la exesposa de Duarte interpuso recursos contra su traslado a México, entre ellos que su proceso estaba viciado porque prescribió y no fue notificado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) al realizar la solicitud de extradición.

La defensa legal argumentó que la acusación contra su clienta se basa en el testimonio de Juan Antonio Nemi Dib, exsecretario de Salud en el gobierno de Duarte, quien supuestamente realizó la confesión bajo tortura.

Lee también “Vamos a reaccionar”, dice Sheinbaum tras conocer que Karime Macías no será extraditada de Reino Unido; no han notificado al gobierno

En la gestión de Javier Duarte en Veracruz, Karime Macías encabezó el DIF estatal y fue señalada por un presunto fraude por 112 millones de pesos. Sin embargo, Macías no será extraditada del Reino Unido tras obtener asilo. Esta decisión frena definitivamente su traslado a México y la posibilidad de que enfrente aquí los cargos en su contra.

La pareja gubernamental, señalada por ilícitos de peculado, derroche presupuestal y corrupción, tuvo una fijación hacia el lujo y la abundancia. De hecho, Karime Macías llegó a vivir en una zona exclusiva de Inglaterra, donde era vecina de la difunta Reina Isabel tras el proceso legal en contra de su exmarido.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr