“Vamos a reaccionar”, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo luego de que se dio a conocer que Karime Macías Tubilla, exesposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, no será extraditada del Reino Unido tras obtener asilo y no va a enfrentar los señalamientos de fraude por 112 millones durante su gestión en el DIF de la entidad.

En su conferencia mañanera de este lunes 16 de febrero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que a su gobierno no se les ha notificado la decisión por parte del gobierno inglés.

“No nos han notificado, pero no estamos a favor, evidentemente, y vamos a reaccionar frente a ello”, expresó la titular del Ejecutivo federal.

Fuentes consultadas manifestaron que la defensa de la exesposa de Duarte interpuso recursos contra su traslado a México, entre ellos que su proceso estaba viciado porque prescribió y no fue notificado por la Secretaría de Relaciones Exteriores al realizar la solicitud de extradición.

