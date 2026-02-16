Más Información

“Vamos a reaccionar”, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo luego de que se dio a conocer que , exesposa del exgobernador de Veracruz, , no será extraditada del Reino Unido tras obtener asilo y no va a enfrentar los señalamientos de fraude por 112 millones durante su gestión en el de la entidad.

En su conferencia mañanera de este lunes 16 de febrero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que a su gobierno no se les ha notificado la decisión por parte del gobierno inglés.

“No nos han notificado, pero no estamos a favor, evidentemente, y vamos a reaccionar frente a ello”, expresó la titular del Ejecutivo federal.

Fuentes consultadas manifestaron que la defensa de la exesposa de Duarte interpuso recursos contra su traslado a México, entre ellos que su proceso estaba viciado porque prescribió y no fue notificado por la al realizar la solicitud de extradición.

