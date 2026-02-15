El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México (DIF) apoyará, por primera ocasión, con alimento de calidad nutricional a 16 fundaciones dedicadas a atender seres sintientes, que no sólo carecen de un hogar, sino que son maltratados, abandonados y muchas veces explotados, además de perros guía para ciegos, informó la directora general, Beatriz Rojas.

“El DIF refrenda el compromiso social y humanista apoyando organizaciones civiles que llevan a cabo proyectos nobles, altruistas, que contribuyen a una sociedad más justa, equitativa y solidaria”, enfatizó en la Fundación de Ayuda al Débil Mental A.C. (FADEM), ubicada en la alcaldía Iztapalapa.

Ante representantes de las fundaciones a las que se les otorgará el apoyo alimentario, incluidas tres de animales: Goliath Pastor, Seres Libres y Escuela para Entrenamiento de Perros Guía para Ciegos, Rojas Martínez se congratuló por la integración a los convenios de estas tres asociaciones de seres sintientes.

“Recibimos con gusto la integración de nuevas fundaciones dedicadas a proteger y cuidar seres sintientes, los cuales son parte de nuestra familia, ayudan a las personas con alguna discapacidad y que por ley tienen derecho a la protección y al trato digno “, expresó en compañía de las perritas Teylor, de tres meses, y Tessa, de 9 meses, las cuales son entrenadas por la Fundación Perros Guía.

También, en presencia de Max, Gansito, Pelusa y Freya, perros rescatados por la asociación Goliat Pastor, que tiene bajo su resguardo 68 seres sintientes y da alimentos diariamente a 150 que recoge de las calles, esteriliza y los regresa a la vía pública, destacó que el recurso que se asigna al DIF de la Ciudad de México “lo estamos maximizando, lo estamos proyectando de forma diferente, es la primera ocasión que damos un apoyo alimentario para los animalitos, para nuestros integrantes de la familia”.

Eso, subrayó, “habla de que las condiciones van cambiando, vamos avanzando, las circunstancias sociales se van modificando y nosotros somos los primeros que tenemos que garantizar que el recurso público se use de manera adecuada”.

Antes, la representante legal de la Fundación Perros Guía, Silvia Lozada Badillo, dijo que los animales son entrenados, criados, educados y otorgados a las personas ciegas para liberarlos de obstáculos, que son infinitos en la Ciudad de México.

“Muchísimas gracias por abrir las puertas a una necesidad extraordinaria, la atención a los seres sintientes, estos extraordinarios perros ofrecen a las personas diferentes maneras de apoyar, y no sólo me refiero a los perros guía que son entrenados, sino también a los que buscan brindarles bienestar y colocarlos en adopción”, dijo a la directora general del DIF de la CDMX.

Mencionó que será una gran ayuda el que ahora el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia apoye con croquetas a diversas instituciones de asistencia privada, va a ayudar al bienestar de los animales que cuidamos, espero que en esta ciudad cada día vayamos logrando más apoyos para los grupos vulnerables y también la accesibilidad se vuelva una realidad en todo lo que implica.

